$!Una historia de disciplina, fe y meta

La estratega en comunicación corporativa, Elkiriam Caballero, presentó su libro “Cree en el Poder de tus Sueños”, un texto inspirado en su propia historia de vida y en el camino que la llevó a cumplir uno de sus mayores anhelos, trabajar en la televisión.

Caballero contó a Metro Libre que llegó a Panamá hace más de 20 años, recién graduada de la universidad y con apenas 23 años, para realizar una práctica en RCM Televisión. Durante ese tiempo conoció al poeta José Franco, quien la motivó a escribir su historia tras escuchar cómo creció en extrema pobreza en la comunidad de Macano Arriba, en el distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí.

La autora explicó que su obra gira en torno a tres pilares fundamentales: disciplina, fe y propósito. “Cuando tienes un sueño, sin disciplina no lo puedes alcanzar, y si no tienes fe para sostenerte cuando el camino se hace difícil, no vas a poder avanzar”, expresó.

Tras el reciente lanzamiento de la obra, la escritora adelantó que uno de sus próximos objetivos es que estará participando en la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026, donde espera también realizar el lanzamiento de la obra ante el público.

El libro ya se encuentra disponible en la Editorial Portobelo y también puede adquirirse a través de la plataforma Amazon, tanto en versión de pasta blanda como en formato digital Kindle. Según indicó la autora y experiodista de Televisora Nacional, el ejemplar físico tiene un costo de $20 dólares y en digital es de $19.90.