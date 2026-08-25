Una historia universal de amor

El Ballet Nacional de Panamá presentará por primera vez en el país la versión completa de Romeo y Julieta, del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre en el Teatro Nacional, bajo la dirección de Sasa Adamovic, como parte de la celebración de los 55 años de la compañía.

La obra, basada en la tragedia de William Shakespeare y acompañada por la música de Serguéi Prokófiev, contará con una nueva adaptación coreográfica de la francesa Sophie Zarrote, que busca resaltar la intensidad dramática y recrear la Verona renacentista.

La producción reunirá a más de 50 artistas y tendrá como invitados internacionales a los bailarines Nicolai Gorodiskii y Agustín Pereyra. La escenografía estará a cargo de Rafa Navarro, quien recreará calles, plazas y palacios de la época, mientras que el vestuario estará inspirado en la Italia del Renacimiento.

Las primeras funciones contarán con la participación de la Orquesta Filarmónica de Panamá, bajo la dirección del maestro Joshua Dos Santos, director venezolano-portugués formado en El Sistema y discípulo del maestro José Antonio Abreupara. Además, la participación de la orquesta permitirá al público disfrutar en vivo la partitura de Prokófiev, una de las obras musicales más reconocidas del repertorio del ballet del siglo XX.

Con esta puesta en escena, el Ballet Nacional busca combinar en sus 55 años de aniversario la danza, música, actuación, escenografía y vestuario. Los boletos estarán disponibles en Panatickets.