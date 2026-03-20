Una ola de calor récord achicharra al oeste de EEUU

Una abrasadora ola de calor agobia este jueves al oeste de Estados Unidos, en donde algunas regiones han registrado temperaturas récord a pesar de que técnicamente aún es invierno en esta parte del mapa.

Para el fin de semana se espera que el termómetro alcance los 41,6ºC, lo que derrumbaría previas máximas históricas de marzo.

Una advertencia de calor extremo está activa para varias partes del sur de California y Arizona, donde los meteorólogos subrayan las peligrosas consecuencias que estas temperaturas pueden tener en las comunidades.

"Vemos temperaturas que son mucho más calientes que lo normal", dijo a la AFP Rose Schoenfeld, del Servicio Nacional de Meteorología estadounidense.

"También es la primera gran ola de calor del año, que ocurre luego de períodos de temperaturas más frescas. Así que la población no se ha acostumbrado aún a estas temperaturas", agregó.

Schoenfeld dijo que pasar tiempo fuera puede colocar a una persona en riesgo de sufrir un golpe de calor, por lo que los expertos recomiendan a la gente mantenerse en lugares con aire acondicionado y beber mucho líquido.

Los últimos once años han sido los más calientes del planeta según la serie histórica.

Científicos afirman que hay mucha evidencia de que este tipo de olas de calor son una clara marca del calentamiento global, un proceso impulsado mayoritariamente por la quema indiscriminada de combustibles fósiles.

De acuerdo a Schoenfeld las temperaturas en algunas partes de California eran de hasta 20ºC más altas que lo normal a esta altura del año.

"Es probable que sigamos batiendo récords diarios, así como récords históricos en algunas zonas", dijo.

Dado que el hemisferio norte sigue técnicamente en invierno hasta el 20 de marzo (el primer día de la primavera astronómica boreal), el fuerte aumento de las temperaturas estaba causando estragos en la fauna y la flora.

Muchas plantas y árboles ya están floreciendo, y la vegetación crece a un ritmo vertiginoso, impulsada por las fuertes lluvias de diciembre y enero.