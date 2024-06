Isairis Rodríguez es una panameña que se abre paso en la industria televisiva y cinematográfica, desde Miami, en Estados Unidos.

En su joven carrera, ha trabajado en importantes proyectos de renombre internacional, uno de ellos es “Simón”, la película venezolana nominada a los Premios Goya este 2024.

La actriz cuenta que sintió el llamado artístico por casualidad a sus cuatro años de edad, pues entonces era su hermano quien quería ser cantante. “Él practicaba la canción de Juanes ‘A dios le pido’ y a mí se me pegó, la comencé a cantar en los pasillos de la casa y fue cuando mi papá me dijo: ‘No, tú vas a ser la cantante’. Desde entonces, me inscribió a clases de canto, piano y luego teatro; pasé por el Teatro ABA, el conservatorio y clases de ballet. Mi papá vio ese talento en mí, él formó a una artista”.

Rodríguez también ha sido parte de las producciones de la cadena televisiva Telemundo “Club 57”, “Betty en NY”, “Juego de mentiras” y “Vuelve a mí”.

Sobre este camino, dice que: “Ha sido un proceso muy lindo porque yo me gozo haber empezado desde cero en cuanto a la actuación... Poquito a poquito he ido creciendo en Telemundo y hoy ya me encuentro preparando mi siguiente personaje para una telenovela”.

Revela que se trata del nuevo proyecto “Sed de venganza”, de la cadena estadounidense. “No puedo contar mucho todavía, pero digamos que el problema comienza conmigo. Estoy emocionada porque este es un personaje muy complejo...”

Sin embargo, la artista confiesa que no puede evitar sentir “el corazón apachurrado” por aún no ser parte de una producción de su tierra, pues desea con fuerza dejarla en alto.

“Yo creo que la industria en Panamá va creciendo y que el gobierno estará aportando a eso; la designación de Arianne Benedetti como viceministra de cultura me parece que ayudará, pues ella es parte de todo este mundo. Vamos por un buen camino”, sostiene Rodríguez.

Más música

La música es su otra pasión, por eso no puede alejarse mucho de ella. Justo ahora, expresa, está escribiendo un álbum.

“Para ser sincera, este será muy, muy del corazón. Toca esperarlo para el próximo año”, agrega.