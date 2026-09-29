$!‘Una simple taxista’ conquista Berlín y alista versión extendida

El cortometraje documental “Una simple taxista”, dirigido por el cineasta colonense Henry González y producido por Sergio Castro Trujillo, continúa su exitosa ruta internacional tras ser seleccionado en la tercera edición del Taxifilmfest, un certamen de cine independiente celebrado en Berlín, Alemania. La producción, grabada en la ciudad de Colón y protagonizada por la taxista real Iris Guevara, retrata con humor y cercanía los desafíos, mitos y estigmas sociales que enfrenta una mujer al volante durante sus jornadas de trabajo.

Sobre la sorpresiva llegada de la obra a suelo europeo, el realizador panameño destacó la relevancia del escenario internacional para la cinematografía local: “Como cineasta colonense y panameño, me llena de satisfacción saber que una historia que nace de nuestra realidad puede llegar a Berlín. Esta película comenzó como un proyecto pequeño, pero el recorrido que ha tenido nos demuestra que nuestras historias locales pueden conectar con públicos de otros países”, expresó González.

Tras su proyección en Berlín y su paso previo por festivales en Estados Unidos, Rusia y México, el equipo se prepara para encarar la siguiente fase de esta producción, proyectando una expansión del metraje original de cinco minutos. “Es un corto que quisiéramos hacer una versión extendida de la película. Inicialmente dura cinco minutos”, explicó.