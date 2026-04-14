Una terapia para el alma

El teatro panameño se prepara para recibir una propuesta distinta y profundamente humana. La obra “Una Terapia Integral” es una reconocida comedia dramática española que llegará a escena del 21 al 30 de abril en el Teatro La Estación, bajo la dirección de Carla Morely.

La puesta, producida por Carla Morely Producciones junto a Teatro La Estación, reúne a un elenco encabezado por Carlos Caballero, Pablo Brunstein, Yilca Arosemena y Yaneth Adames.

La pieza teatral se enfoca en un exclusivo e inusual curso de panadería, donde la historia gira en torno a Toni Roca, un peculiar maestro panadero que defiende una filosofía poco convencional: para hacer un buen pan, primero hay que estar bien con uno mismo. A través de este proceso, los participantes no solo aprenden a amasar, sino que enfrentan sus inseguridades, conflictos internos y vacíos emocionales.

Entre risas, confesiones y momentos de catarsis, la obra construye un relato que mezcla humor inteligente con sensibilidad, llevando al espectador a reflexionar sobre la felicidad, la búsqueda de sentido y la necesidad de creer en algo en medio de una sociedad cada vez más desconectada de lo espiritual.

Más allá del escenario, la propuesta retoma una experiencia cotidiana para transformarla en un recurso simbólico de sanación y autoconocimiento. También pone sobre la mesa el tema de la salud mental, una preocupación creciente a nivel mundial.