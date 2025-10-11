Universal Music Publishing Group renueva alianza global con Grupo Firme y Music VIP Entertainment

Universal Music Publishing Group (UMPG), la división editorial global de Universal Music Group, anunció la renovación de su acuerdo exclusivo de administración editorial a nivel mundial con el exitoso grupo mexicano Grupo Firme y su sello independiente Music VIP Entertainment.Originarios de Tijuana, Baja California, Grupo Firme ha revolucionado la música regional mexicana, rompiendo estereotipos y consolidándose como uno de los actos más influyentes del género. La agrupación ha protagonizado una de las giras de conciertos más exitosas del mundo, con temas emblemáticos como 'Ya Supérame', 'Cada Quien', 'El Tóxico' y 'En Tu Perra Vida'.Como parte del acuerdo, UMPG continuará administrando todo el catálogo de Music VIP Entertainment, fortaleciendo una alianza estratégica que impulsa el trabajo de los compositores y artistas del sello.Recientemente, Grupo Firme hizo historia al romper récords de asistencia en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, convirtiéndose en el primer grupo o artista en ofrecer ocho conciertos consecutivos en ese recinto. Posteriormente, superaron su propio logro con un noveno show, transmitido por Disney+ en América Latina.Isael Gutiérrez, CEO de Music VIP Entertainment, expresó su entusiasmo por la renovación: 'Estoy muy contento de seguir renovando este voto de confianza y esta gran alianza con Universal Music Publishing. Cada miembro de su equipo ha sido fundamental para impulsar el trabajo de nuestros compositores y artistas. La confianza en UMPG es absoluta, y es un verdadero placer seguir trabajando juntos'.Por su parte, Yadira Moreno, Directora General de UMPG México y Centroamérica y VP de NBD Latinoamérica, destacó: 'La visión estratégica de Isael y el talento inigualable de Eduin Caz mantienen a Music VIP a la vanguardia de la industria musical. Hemos sido testigos de la increíble evolución de Grupo Firme y es un honor continuar cuidando su catálogo en los próximos años'.