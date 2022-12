$!Vásquez define el uso del español en Panamá

En la nueva edición del Diccionario del Español en Panamá (DEPA) se agregaron nuevas palabras y se aumentaron la cantidad de anglicismos que se usan en Panamá, detalló su creadora la profesora Margarita Vásquez, directora sustituta de la Academia Panameña de la Lengua.

“El diccionario de la Real Academia tiene cierta caracterización para los anglicismos y en este diccionario están porque tiene una amplia introducción que explica de qué modo fueron organizados los textos”.

Vásquez, quien estudió lexicografía Hispánica, explicó que la primera edición fue lanzada en 2010, y que para ello inició su trabajo en 2006 tras su ingreso a la Academia de la Lengua.

”Primero lo pensé como un diccionario de panameñismo, pero luego me di cuenta que muchas palabras que nosotros utilizamos del español general o no se usan en otras partes o se usan esporádicamente y por eso me decidí por sacar las palabras que se usan en Panamá”, comenta la especialista en Literatura Panameña.

Agregó: “Es un diccionario de español en el que se definen muchas palabras que se usan en Panamá y que no están en el diccionario o se encuentran con otra definición. El uso del español en Panamá se manifiesta en este diccionario”.

Por su parte, el miembro numerario de la Academia, Rafael Candanedo sostuvo que se encuentran términos “con amenidad, si se requiere, de otros procedentes del griego, latín, quéchua, nóbe, guna, inglés, francés: chipichipi, guachimán, norsa, chamai, angú, buchí, botarata”.