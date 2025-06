Viene la alineación original de Sixpence

Al ritmo de sus famosas canciones “Kiss Me” y “Breathe Your Name”, el próximo 19 de junio se presentará en Panamá la banda estadounidense Sixpence None The Richer, quienes enamoraron a sus fans con su capacidad para crear canciones románticas y melódicas con un toque de pop y rock.

Los organizadores del concierto confirmaron la participación de la alineación original de la agrupación con Leigh Nash (voz), Matt Slocum (guitarra), Dale Baker (bajo) y Justin Cary (batería), quienes volverán a tocar juntos en vivo tras casi dos décadas de permanecer separados.

El espectáculo será en Aurora at Soho, en el segundo piso de Soho City Center, a partir de las 7:30 p.m., donde los seguidores de la banda podrán disfrutar de las versiones clásicas de “Don’t dream it’s over” y “There she goes”.

Además, la banda estadounidense de rock formada en New Braunfels y relocalizada a Nashville, también hará un repaso de todas sus icónicas melodías, como parte de este tour que realizan por Latinoamérica para celebrar su 25° aniversario.