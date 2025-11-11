Viera Algandona, la voz cultural detrás del Miss Latinoamérica

La modelo, gestora cultural, abogada, relacionista pública y actual directora del Miss Latinoamérica Internacional, Vierushka Algandona, conocida como Viera, nos cuenta que su trabajo es posible gracias a la pasión que siente por los proyectos y las personas que confían en ella.

Además, afirma que integrar tantas facetas en su carrera “solo ocurre cuando se trata de algo que amas o de alguien a quien quieres apoyar”, y que su compromiso con la cultura latinoamericana ha sido el motor que sostiene todo lo que hace.

Algandona recuerda que el turismo cultural es también un objetivo clave de la organización. Por ello, la experiencia dentro de esta edición del Miss Latinoamérica incluyó recorridos con familiares, amigos y delegaciones, quienes pudieron disfrutar gastronomía, tradiciones y espacios emblemáticos. “No es solo un evento; es un movimiento que impulsa economía, identidad y orgullo”, afirma.

Finalmente, adelanta que Miss Latinoamérica Internacional evalúa realizar su aniversario quince fuera de Panamá. Países como El Salvador y Estados Unidos ya están en conversaciones como posibles sedes. “Es un sueño que nos ilusiona mucho. Sería una forma de seguir expandiendo esta plataforma que nació con vocación regional y hoy ya es global”, concluye.