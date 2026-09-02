Virtuoso del violín forma a la nueva generación

Con 30 años de trayectoria como violinista, Danelle Hall ha llevado su experiencia en la música a un nuevo proyecto: Divine Harmony Violín, una academia creada junto a su esposa, Yeiris Castroverde, para acercar la enseñanza de este instrumento a niños, jóvenes y adultos.

Hall contó que comenzó a tocar el violín a los 10 años y, tras años de trayectoria en la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá y como formador y tallerista en diversos proyectos musicales, decidió junto a Castroverde abrir este espacio para compartir los conocimientos adquiridos durante su carrera.

La academia recibe tanto a personas que desean dar sus primeros pasos con el instrumento como a estudiantes que ya cuentan con algún nivel de experiencia y buscan continuar su formación.

Sin embargo, la propuesta va más allá de aprender a tocar el violín. “Nuestro lema, de hecho, es poder formar estudiantes con valores, que vean el instrumento como una herramienta para salir de las pantallas, que se conecten con la cultura, que puedan fortalecer su concentración y la memoria”, explicó Castroverde.

La también cofundadora de Divine Harmony Violin destacó que la música permite desarrollar habilidades sociales y valores, especialmente a través de la práctica en conjunto. Mientras Hall está al frente de la formación académica, ella se encarga de las áreas administrativa y de mercadeo.

Para el violinista, la práctica musical y orquestal también enseña a trabajar en equipo y a convivir con otros. Por ello, considera que la música puede convertirse en una herramienta para formar a las nuevas generaciones, promoviendo valores como la tolerancia y la sensibilidad.

A través de Divine Harmony Violin, la pareja busca acercar el violín a más hogares y brindar un espacio de aprendizaje y expresión musical.