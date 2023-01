William Levy muestra su lado íntimo en la docuserie “Mi vida”

Sus inicios en la carrera del modelaje, el amor de sus hijos y su trabajo, son algunos de los temas que el actor de origen cubano William Levy compartirá con el público en la docu-serie “Mi vida”, de la señal canela.tv.

El actor, protagonista de telenovelas como “Sortilegio”, “Cuidado con el ángel” y “Café con aroma de mujer” no dejará nada fuera en esta vista íntima a su vida, incluyendo sus recuerdos de la infancia, momentos inolvidables de las alfombras rojas y relatos sobre la verdad detrás de los momentos controversiales que llegaron a ser titulares.

Durante la charla, Levy dice sentirse orgulloso de haber crecido en Cojímar, en La Habana, Cuba. Asegura estar muy agradecido con la vida, con Dios, quien le dio la oportunidad de “crecer en ese pueblo, en ese lugar, rodeado de los vecinos que tuve, de la gente que conocí porque son de las cosas que me han hecho quien soy y me siguen haciendo quien soy, o sea me mantienen con los pies en la tierra”.

Los cinco nuevos episodios que se publicarán serán entrevistas independientes sobre algunos famosos latinos, reconocidos a través de varias generaciones. Los entrevistados compartirán momentos cruciales de sus vidas a través de fotos nunca antes vistas, vídeos caseros y material de archivo.

Este año Canela.TV estrenará cuatro episodios nuevos protagonizados por las estrellas Guy Ecker, Gaby Espino, Danny Trejo y Ludwika Paleta. Actualmente, se encuentran disponibles los episodios de las vidas de Kate del Castillo, Julian Gil, Jencarlos Canela, Manolo Cardona, y Roselyn Sánchez.