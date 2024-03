Wilson Ching sigue conquistando al ritmo del “latin y asian pop”

Wilson Ching se reencontró con su tierra, Panamá, tras varios años desarrollándose como cantautor en Nueva York, Estados Unidos.

El artista de género “latin y asian pop” recorrió varios puntos del país durante la celebración del Festival de la Primavera (Año Nuevo Chino), llevándose, como dijo, la sorpresa de un público vibrante y que lo recordaba por temas como “Voy a amarte” y “Duele verte ir”.

“Aunque estoy llevando mi carrera en el mercado norteamericano, no me olvido de mi país; siempre quiero compartir mis proyectos nuevos con el público panameño, porque lo llevo en el corazón y tomo en cuenta su respuesta para hacer los ajustes a mi música y demás”, comentó.

El cantante chino-panameño presentó hace poco “Esta vez te pido”, un sencillo romántico en el que imprimió sus influencias musicales. “En algunas semanas estaré lanzando el videoclip de esta canción, para así promoverla en el mercado estadounidense y latinoamericano con todo”.

Pero eso no es todo, también tiene entre sus planes colaborar con sus compatriotas Yek Gamboa y A41.

Sobre esta amistad musical, dijo que: “Son muy buenos, tuvimos buena vibra durante el festival y la verdad es que trabajar juntos me emociona”.

Además, reveló que bajo el sello independiente Imagenic Sound lanzará dos temas más en solitario, entre mediados y finales de año.

Para Ching, su visita significó una reconexión con familiares, viejos amigos y una comunidad mucho más integrada. “Antes, si no me falla la memoria, era un solo evento por Año Nuevo Chino o fin de semana y ahora hay tanta unión de las comunidades que esto se ha expandido en todas las provincias, de todas las maneras. Fue hermoso, no solo ver a chinos y panameños unidos, sino también a coreanos y japoneses...”