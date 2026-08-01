Yandel transforma el Roig Arena en una gran celebración sinfónica del reguetón

Más de 10.600 personas asistieron anoche en el Roig Arena, de la ciudad española de Valencia, al concierto ‘Yandel Sinfónico’, una propuesta en la que el artista puertorriqueño Yandel ha fusionado los ritmos urbanos y latinos que han definido su trayectoria con la fuerza y elegancia de una orquesta sinfónica en directo, según ha informado la organización en un comunicado.

El espectáculo ha destacado por su original formato, con arreglos orquestales creados específicamente para reinterpretar algunos de los mayores éxitos de la carrera del cantante. “Un despliegue de efectos de humo y fuego ha acompañado una puesta en escena diseñada para realzar cada una de las canciones de un repertorio que ha repasado varias décadas de éxitos”, han apuntado las mismas fuentes.

El concierto ha arrancado con ‘Puño de Tito’, a la que rápidamente ha seguido ‘Permítame’, uno de los temas más emblemáticos de su etapa junto a Wisin. A lo largo de la noche han sonado canciones como ‘Nunca me olvides’, ‘Abusadora’ o ‘Te siento’, que han permitido al público recorrer distintas etapas de la trayectoria del artista.

Uno de los momentos más celebrados ha llegado con ‘Noche de Sexo’, que ha dado paso a un bloque de grandes éxitos en el que también han sonado clásicos como ‘Rakata’, himno imprescindible del reguetón.