Yordano recibe Gran Cruz de la Orden del Mérito del gobierno de Italia

El cantautor italo-venezolano Yordano recibirá la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, máximo reconocimiento que otorga su país natal a personalidades destacadas en ciencias, artes, deportes y otros campos.

Yordano será nombrado “Cavaliere” este jueves 20 de abril en una ceremonia privada, convocada por el embajador Placido Vigo y el Primer Consejero Giuseppe Giacalone, que tendrá lugar en la embajada de Italia en Caracas.

“Para mí, como romano-italiano, es un gran honor. Es un reconocimiento a mi trabajo como cantautor, a lo que mi música ha dejado en el alma de la gente. Y como soy dos veces inmigrante, sé lo duro que es poder destacarte en un país que no es el tuyo. Estos reconocimientos cobran un sentido mucho más grande de lo que la gente pueda imaginar”, dijo Yordano.

Giordano Di Marzo Migani, agregó: “Yo me siento muy venezolano, pero cuando visito Roma y miro toda la historia que vive en las calles de esa ciudad, me dan un orgullo que se me asienta el pecho y pienso”.

“Soy romano, también soy de aquí”, dijo el músico, quien compartió la noticia con su familia en Italia y, al mismo tiempo, recordó a sus padres, ya fallecidos, seguro de que “hubieran gozado muchísimo” con la condecoración.

El diseñador de moda Giorgio Armani, la cantante pop Laura Pausini, el tenor Luciano Pavarotti, la soprano catalana Monserrat Caballé y los futbolistas Andrea Pirlo y Francesco Totti son algunas de las celebridades que han sido reconocidas con el laurel que ahora recaerá en el autor de “Manantial de corazón”.

La Orden al Mérito de la República Italiana fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República en 1951, en tiempos en los que Italia buscaba recuperarse moralmente de la Segunda Guerra y la dictadura fascista.

Ese mismo año, el 27 de octubre, nació en Roma Giordano di Marzo Migani, quien a los 3 años de edad cruzaría el Atlántico con sus padres para establecerse en la capital de Venezuela, el epicentro de su épica.

El artista, que en noviembre recibió en Las Vegas el Latin Grammy a la Excelencia Musical por haber “transformado la música latina con su visión poética”, recibió la noticia en enero mientras se encontraba en Madrid con su hija Adela y sus nietas.

Cuando Yuri Bastidas, su esposa y manager, le leyó el email con la notificación, ambos lloraron de la emoción.

En Caracas, el arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela, otro integrante de agrupaciones como Ford Rojo 1954 y, sobre todo, una más importante y estable, Sietecuero, castellanizaría su nombre como Yordano para su homónimo segundo álbum, un disco de tapa negra que cambiaría su vida drásticamente.

El título de Cavaliere se suma, como hito que trasciende al mundo del espectáculo, a una hoja de vida muy nutrida: Más de 40 años de carrera musical, 18 álbumes, giras, y hits como Perla negra”, “Días de junio”, “Locos de amor”, “Aquel lugar secreto”, “Por estas calles”, entre otros.