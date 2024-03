Yuri confiesa que estuvo enamorada de Blades y promete un show en Panamá con mucha “Euforia”

La cantante mexicana Yuri ya se encuentra en Panamá, lista para presentar su espectáculo “Euforia”, este miércoles 13 de marzo en el Teatro Anayansi de Atlapa. Previo a su concierto, está reconocida artista confesó que por muchos años estuvo enamorada del cantautor panameño Rubén Blades.

“Siempre estuve enamorada de Rubén Blades, siempre fue mi máximo. Yo con mi grupo musical ‘La manzana eléctrica’, a los 11 años, éramos los teloneros de Celia Cruz, Willie Colón, Rubén Blades y nos escribíamos por cartas, porque en aquel entonces no era lo de ahora. Él siempre me contestaba, yo era una chiquilla, me encantaba su música y me sigue gustando su música. Yo estaba enamorada de él. Yo creo que una o dos veces me llegó carta de él y mi mamá las escondió, pensó que me llevarían a Panamá”, relató la intérprete entre risas.

Yuridia Valenzuela Canseco, nombre de pila de la artista, agregó: “Él siempre fue muy lindo y muy bella persona. Me hubiese encantado hacer un dueto con él”.

La intérprete de éxitos como “Detrás de mi ventana”, “Maldita primavera”, “Es ella más que yo” y otros, también aprovechó el espacio para hablar sobre su encuentro con Dios y cómo ha cambiado su vida desde entonces. “Yo era una mujer infeliz, vacía y Dios me rescató”, expresó.

“Yo soy una artista que ya no está en listas de popularidad, pero tengo felicidad, tengo paz, un hogar y gracias a ese encuentro con Jesús es que quise cantar canciones para Dios y canciones positivas y lo sigo haciendo. Tal es el caso que mi esposo y yo somos pastores de una iglesia, aunque usted no lo crea. Somos pastores de una iglesia cristiana en México y va mucha gente del medio artístico, que necesitan a Dios, como todos”, narró.

Realiza ayuno intermitente

Para mantenerse saludable y conservar su figura esbelta, “La Jarocha de Oro” dijo que realiza el ayuno intermitente y se describió como una mujer disciplinada. “Desde que hace 30 años tuve ese encuentro con Jesucristo, me cuido más y me apapacho más. No soy una mujer que coma muchas cosas, no soy glotona, soy muy disciplinada por el ballet. No como frituras, tacos una vez al año, chilaquiles poquitos, no consumo lácteos y de vez en cuando quesadillas. Admiré muchísimo a Raffaella Carrá, ella fue mi ejemplo y si recuerdan nunca la vi físicamente mal. Hasta los 70 y tantos años ella estaba divina y yo creo que nuestro público siempre merece un respeto”, detalló la artista, quien tiene 60 años.

Un show al estilo Las Vegas

El espectáculo de Yuri en Panamá, el cual es producido por la empresa Magic Dreams, será al estilo Las Vegas, con 11 cambios de vestuario, muchos de diseñadores mexicanos, pues se declara amante de la moda. “Van a ver un show espectacular, de puros éxitos. Aquí, la única canción que de repente no conocen tanto es la que lleva el nombre de mi gira ‘Euforia’, que obviamente esta canción tiene algo especial, son vestuarios de Led, que vienen desde Rusia, por la guerra pensé que no iban a llegar, gracias a Dios no fue así. Este show tiene mucho de tecnología, visuales espectaculares. Prendas de gente que ha vestido a Jennifer Lopez, a Beyoncé. También, por medio de la tecnología, cantaré con otros artistas”, puntualizó.

Por su parte, David Candanedo, gerente general de Magic Dreams, dijo que tienen todo listo para iniciar este concierto en el Teatro Anayansi de Atlapa. Las puertas abren desde las 7:00 p.m., y el evento iniciará a las 9:00 p.m. Candanedo aseguró que todavía quedan algunos boletos disponibles, los cuales se pueden adquirir a través de Panatickets.com o en los puestos de venta físicos.

Colección de éxitos