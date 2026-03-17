Zara anuncia una colaboración de dos años con el diseñador John Galliano

La marca española de moda asequible Zara anunció el martes una “colaboración artística” de dos años con el diseñador británico John Galliano.

El modisto, considerado uno de los más brillantes de su generación, fue despedido de Dior en 2011 a raíz de un altercado en el que, mientras estaba ebrio, lanzó insultos antisemitas a unos clientes en un bar de París, un escándalo que afectó gravemente su carrera.

Ahora, el diseñador de 65 años, “trabajará directamente a partir de prendas de anteriores temporadas de Zara, que deconstruirá y reconfigurará”, detalló Zara en un comunicado.

“Guiadas por un proceso y un enfoque de alta costura, las colecciones se presentarán cada temporada durante toda la duración de la colaboración, a partir de septiembre de 2026”, continuó la marca, propiedad del grupo Inditex.

Zara no ofreció más detalles sobre esta colaboración con el diseñador británico, cuyo último desfile de alta costura se remonta a 2024 con Maison Margiela.

Galliano trabajó como director artístico en Christian Dior de 1996 a 2011.

Pero tras el escándalo en el bar parisino, Dior lo despidió y la justicia francesa lo condenó por antisemitismo y lo sentenció al pago de una multa de 6.000 euros.

La estrella de la moda, que afirmó en varias ocasiones no ser racista ni antisemita, se incorporó a Maison Margiela en 2014, después de una cura de desintoxicación.