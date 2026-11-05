A cinco años de su polémica irrupción, cierra el circuito LIV Golf

Cinco años después de su polémica irrupción y tras perder a sus patrocinadores saudíes originales, LIV Golf anunció el jueves que descarta el intento de relanzar su circuito.

El anuncio se produce después de informaciones conocidas el miércoles de que BC Partners Credit, el principal inversor en el relanzamiento del llamado LIV 2.0, se había retirado del proyecto por las dificultades que había encontrado para convencer a varias estrellas de comprometerse plenamente con el futuro del circuito.

En un comunicado, LIV Golf se limitó a decir que los intentos de aplicar su Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) con BC Partners se habían frustrado.

"A pesar de amplias discusiones, las partes implicadas finalmente no pudieron alcanzar una resolución consensuada de ciertos términos pendientes de la Transacción contemplada por el RSA", dijo LIV Golf.

"A la luz de las circunstancias actuales, creemos que orientarnos hacia una liquidación ordenada es el camino más responsable para el circuito en este momento".

El comunicado confirmó las declaraciones del abogado de LIV Golf, Matthew Williams, realizadas en una audiencia de 13 minutos en un bancarrotas de Nueva Jersey el jueves.

El otrora poderoso circuito financiado por Arabia Saudita, que había puesto el mundo del golf patas arriba al atraer a superestrellas lejos del tradicional PGA Tour, comenzará a liquidar sus activos restantes el lunes, según se informó en el tribunal.

A principios de este año, el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita cortó abruptamente un grifo de inversión en el circuito estimado en unos 5.000 millones de dólares desde 2022.

En septiembre, LIV Golf presentó una solicitud de protección por bancarrota, al mismo tiempo que sus directivos se comprometieron a relanzar la competición la próxima temporada, un LIV 2.0, con un calendario más corto, bolsas de premios reducidas y participaciones accionarias en la liga para los jugadores.

Para ello se esperaba que su nuevo inversor principal, BC Partners Credit, pusiera sobre la mesa una financiación inicial de hasta 300 millones de dólares.

En las últimas semanas, sin embargo, algunas de las mayores figuras del circuito disidente, como el español Jon Rahm, anunciaron públicamente su deseo de desvincularse del mismo.

El estadounidense Bryson DeChambeau, el otro gran nombre que permanecía en LIV Golf, tampoco se comprometió públicamente a seguir.

- BC Partners da marcha atrás -

BC Partners Credit dijo en un comunicado que hubo un "gran apoyo" para un renovado circuito LIV, pero que, en última instancia, no se pudo llegar a un acuerdo sobre las condiciones.

"BC Partners respaldó una operación que alineaba los intereses de los jugadores y los inversores, ofreciendo una vía creíble para construir un futuro sostenible para LIV Golf", dijo la empresa.

"Si bien hubo un gran apoyo a la liga, estamos decepcionados de que no se hayan podido alcanzar condiciones mutuamente aceptables entre las distintas partes interesadas", añadió. "Elogiamos la incansable labor de la dirección de LIV Golf y agradecemos a los jugadores que apoyaron el futuro de LIV y participaron de forma constructiva durante todo el proceso".

Por su parte, LIV Golf dijo que seguiría abierta a y consideraría "cualquier alternativa de maximización de valor con terceros que pueda surgir a medida que la empresa se liquide".

"Crear una plataforma global diseñada para atraer nuevos aficionados al golf, más jóvenes y diversos, ha sido la vuelta de nuestras vidas para todos nosotros", afirmó el director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, en un comunicado. "LIV Golf fue divertido, exigente, inspirador y, en ocasiones, desafiante, pero siempre gratificante".

Según documentos de su solicitud de bancarrota, LIV Golf debía entre 500 millones y 1.000 millones de dólares en pasivos estimados a por lo menos 1.000 acreedores, incluidos los propios Rahm y DeChambeau.