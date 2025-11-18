A dejar el alma en el campo

Panamá está a las puertas de obtener su pase al Mundial FIFA 2026, ya sea de manera directa o a través de un esfuerzo extra en el torneo de repechaje internacional.

Eso, en el mejor de los escenarios, a la espera de lo que ocurra en los demás grupos de esta fase final del Clasificatorio de Concacaf. Siete selecciones tienen el chance esta noche de conquistar los tres boletos directos para el Mundial de Norteamérica 2026, o quedarse con dos cupos para la repesca.

Surinam, Panamá, Jamaica, Curazao, Honduras, Haití y Costa Rica, repartidos en los Grupos A, B y C, mantienen la esperanza de estar en máxima cita del fútbol. En el Grupo A, Surinan y Panamá, empatados en el liderato, se juegan el boleto. Los caribeños visitan a Guatemala, mientras que los canaleros reciben al colista El Salvador.

Surinam parte con la ventaja de tener 3 tantos más a favor que Panamá, que para clasificar debe esperar un pinchazo de su rival en Guatemala, sin nada en juego, o golear a El Salvador para descontar la diferencia de goles.

“Tenemos un rival importante delante de nosotros. Hay que ganar el partido, hay que ir con las ideas claras. Hay que meter el primer gol, ese es el objetivo. A partir de ahí, con la calidad y la mentalidad de los muchachos haremos un gran partido”, afirmó el DT de Panamá, Thomas Christiansen.