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“A dejarlo todo en la pista”

“A dejarlo todo en la pista”
“A dejarlo todo en la pista”
“A dejarlo todo en la pista”
“A dejarlo todo en la pista”
“A dejarlo todo en la pista”
ML | Laydis Vega.
“A dejarlo todo en la pista”
“A dejarlo todo en la pista”
“A dejarlo todo en la pista”
“A dejarlo todo en la pista”
Roberto Robinson
29 de junio de 2026

Para Laydis Vega el deporte es una pieza vital en sus días. Y ahora, afronta un nuevo reto en su trayectoria, marcada por el triatlón. La joven es parte de la Selección de Paracilismo que dirá presente en los Juegos Parasuramericanos 2026, que se llevarán a cabo en Valledupar, Colombia, del 5 al 15 de julio.

Esta será su segunda participación en paraciclismo con el equipo paralímpico panameño, tras competir en el Campeonato Panamericano de Pista y Ruta, celebrado en Indaiatuba, São Paulo, Brasil, a finales de febrero e inicios de marzo pasado.

Vega fue la más destacadas de la delegación, al colgarse la presea de bronce en la competencia de Eliminación C5 Damas. También tuvo una sobresaliente actuación en los otros eventos de pista.

“Expectativas muchas, mejorar los tiempos de la última competencia de los parapanamericanos de Brasil y pues, a mucho honor, poder lograr podio”, indicó. Aunque considera que lo más difícil que podría enfrentar serían “los nervios, que aparecen en cada competición, pero estamos muy entrenados para dejarlo todo en la pista”.

Y para ello, Vega tiene su estrategia definida: “Empezar a un ritmo moderado para después, en los últimos kilómetros de carrera, entregarle”.

Confianza al 100% en su preparación

ml | “Mi preparación en ciclismo camino a los Juegos Panamericanos de Valledupar han sido de la mejor manera, con entrenos de fondos, intervalos de velocidad como sprints, zonas altas y zonas bajas variando el terreno con plano y altimetría, junto con los entrenadores Billy Gordon y Diego Gutiérrez”, dijo la atleta La Laydis Vega. Añadió que la “delegación de Ciclismo está viajando [a Colombia] el 30 de junio”.

Datos Biográficos

Nombre: Laydis del Carmen Vega Quintero. Apodo: Sirenita. Edad: 28 años. Estatura: 1.58 cm. Peso: 138 libras. Nacida en Santiago de Veraguas.

Inició su vida deportiva a los 14 años. Pertenece al equipo de triatlón Élite Training Team.

Reside en Panamá Centro. Estudios: Licenciatura Administración marítima y portuaria (UMECIT).

Trabaja en el Servicio Nacional Aeronaval. Tienen dos hermanos y “soy gemela”. Le gusta nadar, correr y el ciclismo.

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