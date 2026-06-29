“A dejarlo todo en la pista”

Para Laydis Vega el deporte es una pieza vital en sus días. Y ahora, afronta un nuevo reto en su trayectoria, marcada por el triatlón. La joven es parte de la Selección de Paracilismo que dirá presente en los Juegos Parasuramericanos 2026, que se llevarán a cabo en Valledupar, Colombia, del 5 al 15 de julio.

Esta será su segunda participación en paraciclismo con el equipo paralímpico panameño, tras competir en el Campeonato Panamericano de Pista y Ruta, celebrado en Indaiatuba, São Paulo, Brasil, a finales de febrero e inicios de marzo pasado.

Vega fue la más destacadas de la delegación, al colgarse la presea de bronce en la competencia de Eliminación C5 Damas. También tuvo una sobresaliente actuación en los otros eventos de pista.

“Expectativas muchas, mejorar los tiempos de la última competencia de los parapanamericanos de Brasil y pues, a mucho honor, poder lograr podio”, indicó. Aunque considera que lo más difícil que podría enfrentar serían “los nervios, que aparecen en cada competición, pero estamos muy entrenados para dejarlo todo en la pista”.

Y para ello, Vega tiene su estrategia definida: “Empezar a un ritmo moderado para después, en los últimos kilómetros de carrera, entregarle”.