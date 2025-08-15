A elevar el nivel con Copa Latina

Deportes

Panamá se mide a varios pesos pesados del básquet de Sudamérica, en un torneo de preparación a la AmeriCup 2025

Cortesía | Jugadores de la Selección Nacional mayor de baloncesto masculino de Panamá durante una práctica en la Arena Roberto Durán.
ML | La playera de color azul.
ML | La playera de color rojo.
Roberto Robinson
15 de agosto de 2025

La Copa Latina-Camino a Nicaragua será el ensayo ideal para probar a nuestra Selección mayor de baloncesto, en busca de ajustar su funcionamiento en cancha para la FIBA AmeriCup 2025.

El torneo, de carácter amistoso, se realizará del domingo 17 al martes 19 de agosto, en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz. ‘La Roja sin mangas’ arranca acciones el 17, ante el combinado de Argentina, desde las 8:00 p.m. Los boletos de entrada se comercializan en la plataforma panatickets. También participan Brasil y Uruguay. Panamá juega el lunes ante Uruguay; y el martes contra Brasil; ambos a las 9:00 p.m. La copa tendrá enfrentamientos de todos contra todos.

Uno de los invitados especiales a la jornada inaugural del certamen será el jugador de la NBA, Donovan Mitchell, que de igual forma compartirá el fin de semana en otras actividades, como clínicas deportivas y firma de autógrafos, en Colón y Ciudad de Panamá.

Para la AmeriCup 2025, en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua; del 22 al 31 de agosto, Panamá jugará la fase de grupos (en el B) ante Puerto Rico, el 22 de agosto; con Canadá, el día 23, y cerrará el 25 de agosto contra Venezuela.

6
partidos “amistoso” entre selecciones de Panamá, Argentina, Brasil y Uruguay.
Habrá más de 300 estacionamientos disponibles en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, por $6.50 por jornada.
Nueva piel de la Selección de baloncesto de Panamá

Redacción | La Federación Panameña de Baloncesto, junto a la marca deportiva Adidas, lanzó la nueva indumentaria que el quinteto panameño estrenará este 17 de agosto, en el fecha inaugural de la Copa Latina 2025.

Además, será el uniforme oficial para la FIBA Americup y las Eliminatorias Mundialistas rumbo al Mundial Catar 2027. Las camisetas roja y azul cuestan $59.95. Mientras que los pantalones $49.95. Disponibles ya en adidas.pa y desde el 15/08 en las tiendas Adidas de Multiplaza, Town Center y Albrook Mall.

