A elevar el nivel con Copa Latina

<span class="mln_uppercase_mln">Redacción |</span> La Federación Panameña de Baloncesto, junto a la marca deportiva Adidas, lanzó la nueva indumentaria que el quinteto panameño estrenará este 17 de agosto, en el fecha inaugural de la Copa Latina 2025. <span class="mln_uppercase_mln">Además, será el uniforme oficial para la FIBA Americup y las Eliminatorias Mundialistas rumbo al Mundial Catar 2027. Las camisetas roja y azul cuestan $59.95. Mientras que los pantalones $49.95. Disponibles ya en adidas.pa y desde el 15/08 en las tiendas Adidas de Multiplaza, Town Center y Albrook Mall. </span>