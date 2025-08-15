A elevar el nivel con Copa Latina

La Copa Latina-Camino a Nicaragua será el ensayo ideal para probar a nuestra Selección mayor de baloncesto, en busca de ajustar su funcionamiento en cancha para la FIBA AmeriCup 2025.

El torneo, de carácter amistoso, se realizará del domingo 17 al martes 19 de agosto, en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz. ‘La Roja sin mangas’ arranca acciones el 17, ante el combinado de Argentina, desde las 8:00 p.m. Los boletos de entrada se comercializan en la plataforma panatickets. También participan Brasil y Uruguay. Panamá juega el lunes ante Uruguay; y el martes contra Brasil; ambos a las 9:00 p.m. La copa tendrá enfrentamientos de todos contra todos.

Uno de los invitados especiales a la jornada inaugural del certamen será el jugador de la NBA, Donovan Mitchell, que de igual forma compartirá el fin de semana en otras actividades, como clínicas deportivas y firma de autógrafos, en Colón y Ciudad de Panamá.

Para la AmeriCup 2025, en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua; del 22 al 31 de agosto, Panamá jugará la fase de grupos (en el B) ante Puerto Rico, el 22 de agosto; con Canadá, el día 23, y cerrará el 25 de agosto contra Venezuela.