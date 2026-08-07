A la espera de Fonseca y Coco Gauff, Shelton y Rybakina avanzan a octavos en Canadá

Elena Rybakina y Ben Shelton se clasificaron este viernes para los octavos de final del Abierto de Canadá, donde en horas de la noche la perla del tenis brasileño, João Fonseca, y la estadounidense Coco Gauff jugaban sus partidos de tercera ronda.

La kazaja Rybakina, número dos del mundo y ganadora del Abierto de Australia este año, se instaló en octavos del WTA 1000 de Toronto al derrotar a la estadounidense Ann Li por 6-2 y 7-5.

Rybakina fue demoledora en el aprovechamiento de los puntos de quiebre (5/6) y con su saque (160 aces en WTA 1000 este año) ante Anne Li, trigesimoprimera preclasificada.

El saque "es mi mayor arma en el juego. Así que cada vez que funciona, sin importar quién esté del otro lado, es genial", dijo la kazaja a la transmisión oficial.

"Estoy tratando de mantener mi nivel. A veces baja un poco, así es el tenis. No puedes jugar siempre de manera increíble. Tienes que adaptarte siempre e intentar encontrar tu juego. Me alegra que hoy algunas cosas hayan funcionado. Solo estoy ansiosa por el próximo partido", agregó.

Rybakina busca destronar a Aryna Sabalenka del primer puesto en el ranking femenino, que la bielorrusa ostenta desde hace casi dos años.

Sin embargo, no podrá concretar su objetivo en Toronto, porque precisaba ganar por primera vez el título del Abierto Canadiense y que Sabalenka no llegara a octavos de final, pero ésta avanzó el jueves en dicha ronda tras vencer a la china Zhang Shuai.

En octavos de final, Rybakina jugará ante la ganadora del duelo de este viernes entre la australiana Maya Joint (75ª del mundo) y la rusa Liudmila Samsonova (55ª).

Coco Gauff, por su parte, jugaba en horario nocturno ante la griega Maria Sakkari.

La vencedora del choque entre la estadounidense, cuarta jugadora del mundo, y la griega, 33 del ranking y vigesimonovena sembrada en Toronto, se medirá en octavos contra la juvenil rusa Alina Korneeva.

Korneeva, de 19 años, sorprendió al eliminar este viernes a la decimotercera cabeza de serie, la estadounidense Iva Jovic, por 6-3 y 6-4.

También este viernes, la tenista local Leylah Fernandez hizo delirar al público presente al derrotar a la quinta favorita, la rusa Mirra Andreeva, por 6-1, 6-4 en 1 hora y 20 minutos de partido.

La canadiense espera por la vencedora del partido nocturno entre la japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, y la belga Elise Mertens.

- Shelton gana y espera por Fonseca... si derrota a Ruud -

En el Masters 1000 de Montreal, el estadounidense Shelton no tuvo problemas para deshacerse del belga Zizou Bergs por un contundente 6-3 y 6-2.

Shelton, quinto preclasificado y defensor del título, solo necesitó 64 minutos para vencer a su rival, 31 sembrado.

El estadounidense se benefició de varias faltas en el saque de su rival para avanzar a octavos de final por primera vez esta temporada.

"Fue un buen día para mí, manejé bien el partido", dijo Shelton, de 23 años. "Él salió sacando extremadamente bien. Tuve que hacer algunos ajustes. Encontré la forma de romper su servicio y mantuve el pie en el acelerador cuando tomé la ventaja".

En octavos de final, Shelton espera por João Fonseca, si la joya del tenis brasileño derrota al noruego Casper Ruud, noveno preclasificado, más tarde.

Ruud viene de aplastar al argentino Juan Manuel Cerúndolo en segunda ronda y buscará tomarse revancha con Fonseca de la derrota que éste le propinó en octavos de final del pasado Roland Garros.