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A seguir por la senda de la victoria en béis

El equipo de Panamá debuta hoy ante el de Cuba en la Súper Ronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo

A seguir por la senda de la victoria en béis
Cortesía Comité Olímpico de Panamá | Peloteros de la Selección de béisbol de Panamá en un partido de los JCC 2026.
Redacción Metro Libre
04 de agosto de 2026

La selección mayor de béisbol de Panamá sale hoy al diamante con la intención de ampliar su racha de imbatibilidad en el torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se realizan en la capital de República Dominicana.

Panamá terminó la fase regular (Ronda de Apertura) con foja de 3-0 tras vencer a México, Nicaragua y Colombia, avanzando sin derrotas a la “Súper Ronda” del certamen, donde estarán en juego las medallas del béisbol de estos juegos regionales. Los canaleros iniciarán esta segunda etapa con récord de 2-0.

Los dirigidos por el manager Alberto Macré arrancan hoy, desde las 2:00 p.m. (hora local panameña), su primer duelo de la Súper Ronda ante el equipo de Cuba, como local en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

l miércoles, la novena canalera choca con República Dominicana, también como local en el mismo estadio, a eso de las 6:00 p.m. El jueves se cierra la actividad de la Súper Ronda ante Puerto Rico, también de local a las 2:00 p.m. y en el mismo escenario.

Los dos mejores al final de la Súper Ronda disputarán el duelo por la medalla de oro, donde también estará en juego el boleto directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. En tanto, la 3ra y 4ta posición, van por la presea de bronce. Los duelos por los metales están programados para el viernes 7 de agosto.

3-0
fue la foja del equipo Panamá en la fase inicial del torneo en los JCC.
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