A un mes del Tour de Francia los favoritos esconden sus cartas

A un mes de la salida del Tour de Francia, el 4 de julio en Barcelona, los favoritos se esfuerzan por evitarse, empezando por Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, ganadores de las seis últimas ediciones (4 y 2), que solo han coincidido una vez desde la Grande Boucle 2025.

Si los duelos entre los mejores son la sal de cada deporte, el ciclismo siempre ha ocupado un lugar aparte con un calendario de carreras muy cargado que ofrece múltiples posibilidades que permiten coincidir o evitarse.

Pogacar y Vingegaard solo coincidieron en la salida de una carrera una sola vez desde el último Tour, en los Campeonatos de Europa en octubre.

Y fue algo muy fugaz, ya que el danés abandonó rápidamente mientras el esloveno se encaminaba hacia el título.

Muchos lamentan esta falta de enfrentamientos directos y consideran que constituye uno de los principales frenos al desarrollo del ciclismo.

Este año, la tendencia es particularmente evidente, ya que todos los principales favoritos del Tour de Francia (4-26 de julio) han adoptado una preparación diferente de cara a la única prueba que, en definitiva, es capaz de reunirlos.

En mayo, Vingegaard fue la única gran figura en participar en el Giro de Italia, que ganó con una superioridad aplastante el domingo.

Tras unos días de descanso en casa, el danés, que ya no tiene ninguna carrera en su programa, se desplazará a Tignes, en los Alpes franceses, para completar su preparación.

"Estoy convencido de que es la mejor preparación para el Tour y de que llegaré aún más fuerte", insistió.

- Pogacar y Seixas en Sierra Nevada -

Su gran rival, Pogacar, tras una campaña de clásicas excepcional —cuatro victorias y un segundo puesto en la París-Roubaix en cinco carreras—, así como un Tour de Romandía que ganó con facilidad, ultimará los últimos detalles en el Tour de Suiza (17-21 de junio), en el que competirá por primera vez.

En las últimas semanas, el esloveno, entre dos reconocimientos de etapas del Tour en los Vosgos y en Alta Saboya, ha pasado la mayor parte de su tiempo entrenando en altitud en Sierra Nevada, en el sur de España.

Bajo el sol andaluz, se ha podido cruzar con Paul Seixas quien, tras su segundo puesto en la Lieja-Bastoña-Lieja el 26 de abril, se regaló una concentración de 16 días en España.

El prodigio francés de 19 años se tragó allí prácticamente el equivalente del desnivel total del Tour de Francia, antes de encadenar con el reconocimiento de las etapas pirenaicas.

A partir del domingo será el favorito del Tour Auvernia-Ródano-Alpes (antiguo Dauphiné), donde habrá un gran nivel con el mexicano Isaac Del Toro, el lugarteniente lujo de Pogacar para el Tour, Joao Almeida, otro líder del UAE, y Juan Ayuso, de regreso tras sus abandonos en la París-Niza y la Vuelta al País Vasco.

- Evenepoel, 68 días sin competir -

Pero no Remco Evenepoel, que estaba previsto en la salida antes de cambiar de estrategia y optar directamente por no disputar ninguna carrera entre su tercer puesto en Lieja-Bastoña-Lieja a finales de abril y la salida del Tour de Francia el 4 de julio en Barcelona, es decir, 68 días sin ponerse un dorsal.

"En una carrera como el Dauphiné, nunca se sabe cómo se van a desarrollar las cosas: si se va a rodar muy rápido o más tranquilo. Nosotros queremos mantener el control de la carga, del estímulo, del progreso y del proceso. Queremos preparar a Remco al milímetro para el Tour", explicó Patxi Vila, su director deportivo en el Red Bull Bora, al diario belga La Dernière Heure.

Como Pogacar y Seixas, el tercero del Tour 2024 ha puesto rumbo a Sierra Nevada para alternar salidas largas, esfuerzos más explosivos y sesiones sobre su bici de contrarreloj en compañía de Florian Lipowitz, llamado a ser su colíder en julio.

En junio, el alemán también irá por su cuenta a la modesta Vuelta a Eslovenia (17-21 de junio).

"Habrá menos expectativas y menos estrés", subraya Lipowitz, que completará su preparación con un entreno en altitud en la estación austríaca de Kühtai junto a su pareja, la especialista de BTT Antonia Weeger.