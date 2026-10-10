"A veces tengo la impresión de estar en un sueño", dice Seixas

"A veces tengo la impresión de estar en un sueño", declaró Paul Seixas este sábado luego de su victoria en el Giro de Lombardía, que culminó una temporada "fantástica" para el prodigio francés.

Seixas conquistó en Como (Italia) su primer Monumento (una de las cinco carreras de un día más importantes) y se convirtió en el ganador más joven de esa prueba, aunque reconoció que no da importancia a esas estadísticas.

"Sinceramente me da un poco igual. Lo único que quiero es ganar. Hoy lo hice en un Monumento. Es bonito, me quedo con eso", declaró Seixas en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Si al comienzo del año me hubieran dicho que iba a conseguir todo esto, me habría sorprendido por absolutamente todo. La temporada ha sido fantástica. Como lo fue mi primer año entre los profesionales. Estas dos últimas temporadas han sido una locura. A veces tengo la sensación de estar en un sueño", afirmó.

A partir de ahora muchos ojos se posarán en él como posible competidor y sucesor de Pogacar.

"Para empezar, no me pondría en segundo lugar detrás de Tadej Pogacar. Él es el mejor, eso es evidente. Pero hay muchos otros grandes corredores. No quiero compararme. A veces ganaré yo, a veces serán ellos. Hoy me tocó a mí. Todavía no estoy pensando en el año que viene, estoy en el momento presente", sentenció.