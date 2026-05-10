AC Milan se complica el pase a Champions, Fiorentina seguirá en la Serie A

El AC Milan se complicó seriamente la clasificación a la próxima Liga de Campeones de Europa al perder en casa 3-2 ante el Atalanta este domingo en la antepenúltima jornada de la Serie A, donde Roma y Como ganaron.

Con el Inter ya campeón desde el pasado domingo, la batalla por la zona Champions acapara la atención ahora en el Calcio y ahí el Milan (4°) ve cómo la Roma (5°) le alcanza a 67 puntos en la tabla.

Los Rossoneri conservaron el cuarto lugar únicamente por un mejor balance en los duelos ante el equipo de la capital de esta temporada (victoria 1-0 y empate 1-1).

El triunfo de la Roma este domingo fue en un partido loco en tierra del Parma, donde venció 3-2 con dos tantos en el descuento final, de los neerlandeses Devyne Rensch (90+4') y Donyell Malen (90+11', de penal), con lo que pasó de sentirse perdedor a festejar un triunfo increíble.

Por detrás viene de manera amenazadora el equipo revelación de esta Serie A, el Como (6º), que ganó 1-0 en casa del ya condenado Hellas Verona (19º) con un gol del griego Tasos Douvikas en el 72'.

El cuadro que dirige Cesc Fàbregas se garantizó cuando menos jugar las competiciones europeas de la próxima temporada, un logro sin precedentes en su historia.

- Naufragio en San Siro -

El Milan empezó el fin de semana en el tercer puesto y cedió su lugar en el podio a la Juventus, que el sábado ganó 1-0 en Lecce y tiene ahora un punto más que el histórico equipo lombardo.

El partido de este domingo fue catastrófico desde el principio para los milanistas, que vieron cómo el Atalanta (7°) se adelantó antes de la media hora con goles del brasileño Ederson dos Santos (7') y de Davide Zappacosta (29').

En la segunda mitad, el equipo de Bérgamo hurgó en la herida añadiendo el tercer tanto gracias a Giacomo Raspadori (51').

El Milan reaccionó en los últimos minutos, con goles del serbio Strahinja Pavlovic (88') y del francés Christopher Nkunku (90+4', de penal), pero sin poder rescatar ningún punto.

"Nos hemos descompuesto después del segundo gol, una pena porque el inicio de partido fue bueno (...) No nos esperábamos estar en esa situación, pero seguimos dependiendo de nosotros mismos. Ahora a ganar el próximo fin de semana en Génova", declaró el entrenador Massimiliano Allegri a DAZN.

Sus Rossoneri encadenaron un tercer partido sin ganar y una segunda derrota consecutiva, después del revés del pasado fin de semana en casa del Sassuolo.

- Alivio y enfado -

Más allá de la batalla por los puestos de acceso a la Liga de Campeones, la noticia del día en el fútbol italiano fue que la histórica Fiorentina, en apuros serios durante esta temporada, aseguró su permanencia en la élite.

La Viola subió al decimoquinto puesto, ahora con 38 puntos, y tiene siete más que el primer equipo de la zona de descenso, Cremonese (18º), cuando quedan solo dos jornadas por disputarse.

Una vez que se pitó el final del partido, los tifosi toscanos abuchearon a sus jugadores a pesar de haber cumplido el objetivo de la permanencia.

La temporada 2025-2026 de la Fiorentina había empezado con ambiciones mucho más altas, con la llegada al puesto de entrenador de Stefano Pioli, extécnico del AC Milan.

Pero todo empezó muy mal para el equipo y Pioli fue despedido a principios de noviembre: su equipo era último, con solo cuatro unidades, cuando abandonó el cargo tras la décima jornada.

Con Paolo Vanoli en el banquillo, la Fiore se fue recuperando y logró su primera victoria en esta Serie A en diciembre.

En la Conference League llegó hasta los cuartos de final, donde le cerró el paso el Crystal Palace.

La Fiorentina, que cumplirá 100 años la próxima campaña, perdió además en enero al que era su propietario desde 2019, Rocco Commisso, entonces de 76 años, fundador del grupo Mediacom Communications.