Acabar con la frente muy en alto

La Selección de Panamá espera lograr una despedida digna en el Mundial 2026, y eso pasa por sacar puntos ante la poderosa Inglaterra.

Un empate o una victoria están en los planes del equipo del DT Thomas Christiansen, que enfrentará mañana sábado al conjunto inglés, a las 4:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium), en EE.UU., por la tercera y última fecha del Grupo L del torneo. Los panameños perdieron sus dos primeros encuentros, pero con marcadores apretadísimos (1-0), ante Ghana y Croacia.

Mientras que los Tres Leones vencieron 4-2 a los croatas y se quedaron sin goles ante los ghaneses. Los canaleros buscarán anotar sus primeros tantos en el certamen.

“Vamos a afrontar el último partido con mucha seriedad, con mucha madurez, sabiendo que jugaremos ante un gran rival, entonces nos quedamos con muchas cosas positivas de lo que hicimos, de cómo el equipo respondió a cada partido, entonces eso nos da la motivación hoy también de terminar el Mundial contra Inglaterra”, expresó el defensor de la ‘Sele’, José Córdoba.

La escuadra aterrizó anoche en Nueva Jersey, y para hoy tiene agendada entrenar en las instalaciones del club New York Red Bulls, a eso de las 9:30 a.m. (hora local), en lo que será su último entrenamiento en la Copa Mundial 2026.