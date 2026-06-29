Acosta se operará de la muñeca, Bezzecchi sin lesión pese a la caída en MotoGP

El español Pedro Acosta, que abandonó en el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP este domingo, anunció que será operado el martes de la muñeca derecha, mientras que el italiano Marco Bezzecchi, que también se fue al asfalto, no sufrió ninguna lesión.

Acosta, de 22 años, apodado el Tiburón de Mazarrón, estaba luchando por el quinto puesto en el inicio de la 13ª vuelta cuando se cayó de su motocicleta KTM.

Se dañó en la mano derecha y tras el percance reveló que sufre un síndrome del canal carpiano, que comprime un nervio y provoca fuertes dolores, además de pérdida de sensibilidad.

Campeón mundial de Moto3 en 2021 y de Moto2 en 2023, Acosta disputa su tercera temporada en la MotoGP, donde todavía no consiguió ninguna victoria.

Por su parte, Bezzecchi, de 27 años, abandonó en el inicio de la carrera de este domingo y perdió el liderato de la general, ahora ocupado por el español Jorge Martín.

El piloto italiano de Aprilia pudo sentirse al menos afortunado por no haber sufrido una lesión en su caída.

"Marco Bezzecchi se sometió a un escáner y a radiografías. No se constató ninguna lesión. Pudo dejar el hospital y volver a casa", indicó su formación en un comunicado.

Bezzecchi se cayó a casi 200 km/h y dio varias vueltas, en un accidente espectacular que hizo temer por daños más importantes.

Sufriendo "dolores intensos", fue conducido primero a la enfermería del circuito, antes de ser trasladado al hospital de Groningen.