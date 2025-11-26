Adiós a un ícono del básquet panameño

Redacción | Delmira Pierce Valdés, viuda de Racines, una de las mejores jugadoras de baloncesto nacida en Panamá, falleció, a los 107 años de edad.

La triste noticia se conoció durante la noche del pasado lunes y ha conmovido a la familia del baloncesto local, familiares y personas que convivieron con la atleta, cuyos apodos eran “El Ciclón del Caribe” y El “Tesoro de Río Candela”, gracias a su estilo veloz y energético en la cancha.

Pierce fue una de sus figuras más emblemáticas de nuestro deporte, al convertirse en pionera del deporte femenino panameño. Nacida el 15 de julio de 1918, en la ciudad de David, en 1918, y desde joven mostró un talento que la llevó a convertirse en referente nacional.

Entre sus logros está haber liderado a la selección panameña en IV Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 1938, que se llevó la medalla de oro. Además de aportar en el desarrollo del básquet femenino, al desempeñarse como educadora, con especialidad en Educación Física, influyendo a otras generaciones.

La Federación Panameña de Baloncesto expresó “su más sentido pésame por el fallecimiento de Delmira Pierce”, catalogándola como “ejemplo de entrega dentro y fuera de la cancha”.

En un comunicado, la federación indicó: “Elevamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la familia del baloncesto nacional, pidiendo fortaleza en este momento de dolor. Su legado permanecerá vivo en cada generación que sigue soñando con transformar su vida a través del baloncesto”.