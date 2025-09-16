Adversarios de cuidado

Primera edición de la Copa del Mundo de futsal femenino; primera vez que competirá la Selección de Panamá; y primeros grandes retos para la ‘Roja’, tras conocerse sus rivales en la fase de grupos.

Ayer, la FIFA, organizador del evento, realizó el sorteo de esta etapa, en Filipinas, sede del certamen, emparejando a Panamá en el Grupo D, junto a las representaciones de Brasil, Irán e Italia.

Las dirigidas por la DT Amarelis de Mera, quien participó de la ceremonia del sorteo, debutarán el domingo 23 de noviembre, a las 4:00 a.m. (hora de Panamá), ante Italia.

Después volverán a jugar el miércoles 26, a las 7:30 a.m. ante Irán. Y concluirán su fase de grupos el sábado 29 frente a Brasil, nuevamente a las 4:00 a.m. Estos encuentros se disputarán en el PhilSports Arena, de la ciudad de Manila.

El resto de las llaves quedaron así: Grupo A: Filipinas, Polonia, Marruecos y Argentina; Grupo B: España, Tailandia, Colombia y Canadá; Grupo C: Portugal, Tanzania, Japón y Nueva Zelanda.

El mundial, que se disputará del 21 de noviembre al 7 de diciembre y donde jugarán 16 selecciones, fue dividido en cuatro grupos. Cada equipo jugará 3 partidos: los dos mejores de cada grupo avanzarán a los 4tos de final, que serán a eliminación directa, de allí pasan a semis y luego la final.