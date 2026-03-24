Aficionados denuncian a la FIFA ante la Comisión Europea por altos precios de entradas del Mundial

La Organización de Aficionados Europeos (FSE) demandó a la FIFA ante la Comisión Europea por los precios "exorbitantes" de las entradas del Mundial de este año en Norteamérica y por sus procedimientos de compra "opacos y desleales", anunció este martes.

Junto a Euroconsumers, una organización que defiende los intereses de los consumidores, la FSE "ha presentado una denuncia oficial ante la Comisión Europea contra la FIFA" por haber "abusado de su posición de monopolio", dijo la asociación en un comunicado.

A mediados de diciembre, la asociación de aficionados ya había exhortado a la FIFA a "iniciar una consulta" para hallar "una solución que respete la tradición, la universalidad y el alcance cultural de la Copa del Mundo", cuya próxima edición se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

- Siete veces más caras que en Catar 2022 -

La FSE afirma que los precios para la final del 19 de julio en Nueva Jersey (Estados Unidos) están muy por encima de los de la edición anterior en Catar.

Los billetes más baratos para la final se sitúan en 4.185 dólares, según los demandantes, "siete veces más" que para el mismo partido del Mundial 2022.

En comparación, explica, los boletos más baratos para la final de la Eurocopa de 2024 de fútbol costaban 95 euros (unos 100 dólares).

Las dos organizaciones arremeten contra la FIFA en el terreno del derecho europeo de la competencia.

"La FIFA ostenta un monopolio en la venta de entradas para el Mundial 2026 y usa ese poder para imponer a los aficionados condiciones que no serían nunca aceptables en el mercado de competencia", afirman.

"Los propios documentos de candidatura de la FIFA proyectaban un precio medio de entrada de 1.408 dólares, pero esa cifra ha quedado muy atrás", criticó la FSE.

Según la FIFA, se han puesto a disposición casi siete millones de boletos. Cada aficionado puede comprar un máximo de cuatro entradas por partido y un total de 40 para todo el torneo.

En este primer Mundial ampliado a 48 equipos se disputarán un total de 104 encuentros y los precios se han disparado para los partidos de mayor demanda.

- Tarificación dinámica -

La FSE denunció que la candidatura norteamericana había prometido inicialmente entradas a partir de 21 dólares, pero en la práctica las más baratas que han salido a la venta costaban 60 dólares, por ejemplo para el partido inaugural del Grupo J entre Austria y Jordania en el Levi's Stadium de California.

La mayoría de las entradas cuestan al menos 200 dólares para los partidos que involucran a las principales selecciones.

Algunas entradas para la final que se ofrecen en la plataforma oficial de reventa de la FIFA se están vendiendo a precios astronómicos: un asiento de categoría tres para la final se anunciaba a 143.750 dólares, más de 41 veces su valor nominal original de 3.450 dólares.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insiste en que los precios de las entradas son simplemente consecuencia de la enorme demanda: "En particular en Estados Unidos existe lo que se llama 'precios dinámicos', que significa que los precios suben o bajan" en función del interés de los aficionados, justificó.

- Falta de transparencia -

Para la FSE, el problema de la "fijación dinámica de precios" es que no hay límite a cuánto pueden subir las entradas y criticó la falta de "transparencia sobre cómo se fijan los precios", indicó en el comunicado.

FSE y Euroconsumers piden a la Comisión Europea ordenar a la FIFA renunciar a su "tarificación dinámica", congelar "los precios" a los niveles anunciados en diciembre para la próxima fase de venta en abril, y publicar "al menos 48 horas antes" el número de billetes restantes en cada categoría.

Según FSE y Euroconsumers, las reglas de venta son "opacas" pues "el lugar de los asientos, los planos de los estadios e incluso los equipos que juegan no están garantizados en el momento de la compra".

El mercado de reventa no está regulado en Estados Unidos y Canadá. En México, la reventa de una entrada por encima de su valor nominal está prohibida, pero solo cuando la entrada se compra en México utilizando la moneda local.