"Agotado" por las operaciones, el tenista Kyrgios confiesa que "no querría jugar más"

"Si dependiera solo de mí, no querría jugar más, para ser sincero", dijo el tenista Nick Kyrgios, de 28 años, que se declaró "agotado" por las tres operaciones a las que se ha sometido en los últimos años.

El australiano fue operado de la rodilla en enero, y tuvo que anular su regreso en Wimbledon, torneo en el que alcanzó la final en 2022 contra Novak Djokovic, después de desgarrarse un ligamento de la muñeca.

Desde el torneo de Tokio en octubre de 2022 (derrota en cuartos contra Taylor Fritz), tan sólo ha disputado un partido (derrota en junio de 2023 en Stuttgart contra el chino Yibing Wu), y el sábado anunció que renuncia al Abierto de Australia, que tendrá lugar el mes de enero.

"Estoy agotado, cansado. He tenido que pasar por tres operaciones", declaró esta semana el jugador en el podcast "On Purpose with Jay Shetty".

"Siempre he querido tener una familia, pero no quiero sufrir", continúa el jugador, que llegó a ocupar el puesto 13 del ranking ATP en 2016.

"Si dependiera sólo de mí, no querría jugar más, para ser sincero. Tengo que continuar, tengo todavía mucho por dar, pero yo, no quiero jugar más", añadió el jugador. "Cuando me levanto, no puedo dar un paso sin tener dolor".

"No quiero jugar más de un año o dos, volver al 'Top' e irme cuando quiera", concluyó el jugador. "Odiaría pasar por una nueva operación o algo así, pero creo que puedo tener todavía un año bueno o dos".