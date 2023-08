‘Agridulce mundial para Panamá’

La Selección femenina de fútbol de Panamá llegaba al Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 con la ilusión al máximo, no solo por ser la primera vez que se jugaba la competencia, sino como un termómetro para señalar los avances del fútbol femenino panameño. Sin embargo, la realidad golpeó duramente, con una goleada en contra 0-4 ante Brasil y una caída 0-1 peleada ante Jamaica. Resultados que dejaron fuera a las canaleras de toda posibilidad matemática de seguir en la justa. Fue la primera experiencia y de seguro no será la última. Así lo dejó entrever el seleccionador Ignacio ‘Nacho’ Quintana. “Es un sabor agridulce que nos queda, obviamente sabiendo y entendiendo también la realidad del fútbol panameño, pero con las ganas de sobresalir más adelante”, consideró el técnico en rueda de prensa, antes del duelo de esta madrugada ante Francia, en Sydney (Australia), en el cierre de la fase de grupos, de la llave F. “Es obvio que hay una tristeza”, pero no solamente venían a “mostrar en la cancha que Panamá es capaz de estar aquí. También veníamos a demostrarle al país que se puede”, sostuvo. “Venimos a plantar esa semilla. Nos encontramos de manera circunstancial con un presente increíble (...) Te hablo de un equipo que va a tener cuanto menos dos o tres procesos. Eso es muy importante, ahora vamos a tener muchas más jugadoras para el siguiente Mundial que ya tuvieron esta experiencia, que no nos va a sorprender”, concluyó.