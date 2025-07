Aitana Bonmatí: "Tenemos un juego único"

"Entiendo que las rivales nos respeten, tenemos un juego único", declaró la vigente Balón de Oro Aitana Bonmatí este viernes en Lausana sobre el gran papel de España en la Eurocopa, a dos días de disputar la final el domingo frente a Inglaterra en Basilea.

"No solo por el medio del campo, creo que las jugadoras que juegan en banda, que pueden venir dentro a recibir como Mariona (Caldentey) y (Claudia) Pina pueden crear esa superioridad", señaló sobre el estilo de la Roja.

Imparable en la Eurocopa, España se planta en la final con cinco triunfos y un balance de 17 goles a favor y dos en contra.

Choca contra un equipo inglés que ha tenido muchas más dificultades: remontó dos goles y sobrevivió en una inverosímil tanda de penales ante Suecia (2-2, 3-2) en cuartos y repitió hazaña ante Italia (2-1) en semifinales, con el empate en el último suspiro y el gol decisivo a un minuto de los penales.

"En esta Eurocopa hemos sacado nuestra mejor versión, ha sido muy tranquila, cosa que agradecemos, todos saben lo que pasó antes... En el campo el equipo ha cambiado mucho, es más maduro, tiene más experiencia y sabe competir en los partidos", dijo la jugadora, también Balón de Oro en 2023.

Aitana comenzó la Eurocopa lastrada por una meningitis vírica pero aceleró a partir de cuartos (Suiza 2-0) cuando fue elegida mejor jugadora del partido, como ante Alemania (1-0 en la prorroga), cuando marcó el gol decisivo y también se llevó el MVP.

"El gol del otro día lo he visto básicamente porque cuando acabé el partido me preguntaron y no era capaz de recordarlo. Después vi que chuto casi sin ángulo, fue súper rápido y en un momento en el que ya no pensaba en nada", rememoró.

"Tenemos una generación de oro, estamos viviendo cosas únicas, estoy agradecida por haber pertenecido a ella", concluyó.