Al-Attiyah, en coches, y Quintanilla, en motos, ganan la quinta etapa del Dakar

El piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive) ganó la etapa del miércoles en la categoría de coches en el Rally Dakar, en las dunas del desierto del Empty Quarter (Arabia Saudita), y el chileno Pablo Quintanilla lo hizo en motos.

Antes de la etapa maratón de jueves y viernes, la primera prueba de fuego del Dakar-2024, los pilotos tuvieron como aperitivo una corta especial de 118 km cronometrados entre Al-Hofuf y Shubaytah, en la que Al-Attiyah fue el más rápido y logró su 48ª victoria en este Rally, la primera en la presente edición.

El catarí aventajó en la meta en 1 minuto y 51 segundos al francés Guerlain Chicherit (Toyota), y se coloca a 9 min 03s en una clasificación general que sigue liderada por el saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), que quedó cuarto este miércoles, a dos minutos del vencedor.

El francés Sébastien Loeb (Prodrive) intentó un farol al saltarse deliberadamente un punto de control obligatorio, lo que le costó una sanción de 15 minutos, terminando a 21 min y 13s, pero con la posibilidad de obtener ventaja en la etapa del jueves y viernes, una de las más duras de la presente edición del Dakar.

"O la estrategia funciona y saco 35 minutos entre jueves y viernes y me acerco en la general, o no funciona y estamos en problemas", explicó el francés.

El líder Al-Rajhi no es de la opinión de Loeb y cree que el francés se ha equivocado: "Ha cometido un gran error. No puede ganar 30 minutos en esta etapa, la navegación no es complicada".

El español Carlos Sainz, por su parte, perdió 9 min y 02s y cae a la tercera posición de la general, a once minutos y medio del líder.

El Dakar vivirá jueves y viernes una de sus etapas maratón, dividida en dos días justo antes de la jornada de reposo en Riad.

Como particularidad, coches y motos no seguirán el mismo recorrido, por lo que los pilotos de autos no podrán seguir las huellas dejadas por las dos ruedas, con lo que la estrategia jugará un papel muy importante.

- Chile repite victoria -

Un día después de la victoria de Ignacio Cornejo, otro piloto chileno, Pablo Quintanilla (Honda) se llevó el triunfo, superando por 37 segundos en la meta al francés Adrien Van Beveren, completando el podio de la jornada el australiano Toby Price (KTM), doble vencedor de la prueba, a 1 min y 39s.

"Es fantástico. He atacado fuerte, alcancé a Ross (Branch), me sentí bien y la moto va muy bien, funciona bárbaro en estas condiciones. Adoro las dunas", declaró exultante Quintanilla.

Tras su victoria en la víspera, Cornejo (Honda) tuvo la difícil tarea de abrir pista y acabó a 6 min y 11 s de su compatriota, perdiendo también el liderato en favor del botsuano Ross Branch (Hero), sexto en la etapa.

El piloto africano comanda ahora la general con una ventaja de 1 min y 14 s sobre Cornejo.

El campeón del mundo de la disciplina, el argentino Luciano Benavides (Husqvarna), tuvo problemas mecánicos cuando estaba marcando un gran crono, acabando la especial a casi cuatro minutos y medio de Quintanilla.