Alcaraz acaba el año como N.1 de la ATP, Cerúndolo el mejor latinoamericano

Pese a perder el domingo la final del Masters contra su gran rival Jannik Sinner, el tenista español Carlos Alcaraz acaba la temporada 2025 como número 1 de la clasificación de la ATP, mientras que el argentino Francisco Cerúndolo es el mejor de los latinoamericanos.Es la segunda vez en su carrera que el español de 22 años acaba la temporada en lo alto del ranking, tras 2022.Aunque le derrotó en la final del Masters, Sinner queda a 550 puntos del español, lastrado por la sanción de tres meses de suspensión que tuvo que cumplir a principios de año por un doble positivo por dopaje.La diferencia del dúo que domina con puño de hierro el circuito masculino es abismal con respecto al resto de tenistas.La diferencia entre Sinner y el tercer clasificado en el ranking, el alemán Alexander Zverev, es mayor que la que existe entre éste y el número 1.000.Pese a tener ya 38 años, la leyenda serbia Novak Djokovic sigue estando entre los mejores y acaba el año en el cuarto puesto.Entre los tenistas latinoamericanos, Cerúndolo queda a las puertas del Top 20 (N.21), seguido de cerca por el brasileño Joao Fonseca (N.24), que a sus 19 años está llamado a integrar a partir del próximo año la élite del tenis mundial.-- Clasificación ATP a 17 de noviembre de 2025:1. Carlos Alcaraz (ESP) 12.050 puntos2. Jannik Sinner (ITA) 11.5003. Alexander Zverev (GER) 5.1604. Novak Djokovic (SRB) 4.8305. Félix Auger-Aliassime (CAN) 4.245 (+3)6. Taylor Fritz (USA) 4.1357. Alex De Minaur (AUS) 4.1358. Lorenzo Musetti (ITA) 4.040 (+1)9. Ben Shelton (USA) 3.970 (-4)10. Jack Draper (GBR) 2.99011. Alexander Bublik (KAZ) 2.87012. Casper Ruud (NOR) 3.83513. Daniil Medvedev (RUS) 2.76014. Alejandro Davidovich (ESP) 2.63515. Holger Rune (DEN) 2.59016. Andrey Rublev (RUS) 2.52017. Jiri Lehecka (CZE) 2.32518. Karen Khachanov (RUS) 2.32019. Jakub Mensik (CZE) 2.18020. Tommy Paul (USA) 2.10021. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.085...24. Joao Fonseca (BRA) 1.63536. Jaume Munar (ESP) 1.39545. Sebastián Báez (ARG) 1.15549. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.07860. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 92061. Francisco Comesaña (ARG) 90472. Mariano Navone (ARG) 78580. Christian Garín (CHI) 726 (+25)81. Alejandro Tabilo (CHI) 72185. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 704 (-1)89. Pablo Carreño (ESP) 68193. Roberto Bautista (ESP) 670 (-2)95. Pedro Martínez (ESP) 668 (-)