Alcaraz acelera hasta tercera ronda del US Open y presiona a Sinner

El español Carlos Alcaraz barrió este miércoles al italiano Mattia Bellucci y avanzó a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

El número dos mundial se deshizo de Bellucci (65) por 6-1, 6-0 y 6-3 en una exhibición implacable de apenas una hora y 36 minutos.

Este triunfo obliga al también italiano Jannik Sinner a superar el jueves su cruce de tercera ronda para no perder el liderato de la ATP a manos de Alcaraz.

El próximo rival del español será también transalpino, Luciano Darderi (34), con quien nunca se ha enfrentado.