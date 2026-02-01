Alcaraz admite que presencia de Nadal le inspiró para ganar en Melbourne

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró que la presencia de su compatriota Rafael Nadal en las gradas del Rod Laver Arena de Melbourne le inspiró para ganar este domingo su primero título del Abierto de Australia.

El joven murciano de 22 años derrotó en la final al serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5) para convertirse en el hombre más joven en la era Open en ganar los cuatro títulos del Grand Slam.

Con su título en Australia, Alcaraz supera el récord del propio Nadal, que completó los cuatro grandes con 24 años.

Tras el partido, Nadal felicitó a Alcaraz en los pasillos del estadio y ambos se abrazaron e intercambiaron palabras.

"Este momento es realmente especial, pero para ser sinceros, tener a Rafa en las gradas lo hizo aún más especial", declaró Alcaraz.

"Levantar el trofeo por primera vez en Australia es una locura. Un sueño hecho realidad. Soñé con ganar un Abierto de Australia y completar el Grand Slam de carrera", añadió en conferencia de prensa.

Tras superar en semifinales al alemán Alexander Zverev, en un durísimo partido a cinco sets y de 5 h y 27 minutos de duración, en el que Alcaraz sufrió calambres y vómitos, Alcaraz ya declaró que se había inpsirado en el espíritu de lucha de Nadal, que vivió una situación similar en 2009.

Entonces, el número uno Nadal superó a su compatriota Fernando Verdasco por 6-7 (4/7), 6-4, 7-6 (7/2), 6-7 (1/7), 6-4 en lo que fue entonces el partido más largo en la historia del torneo, con 5 h 14 min.

Nadal luego venció a Roger Federer en la final.

"Después de la semifinal, solo pensaba en aquella semifinal de 2009 que jugó contra Verdasco, y luego volvió físicamente y jugó una final tan buena contra Federer y ganó", aseguró este domingo alcaraz.

"Estaba pensando un poco en ello. Teniéndolo ahí (en la grada), era como mirarlo y él me transmitía un buen espíritu, buena mentalidad", aseguró.

Antes del partido, Nadal, ganador de 22 Grand Slams, dos veces campeón en Melbourne y que se retiró del tenis en 2024, pronosticó que Alcaraz ganaría: "Es joven, tiene energía y está en su mejor momento".