Alcaraz arranca en Australia con victoria en tres sets sobre Walton

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, realizó un partido serio, aunque no perfecto, para avanzar este domingo a la segunda ronda del Abierto de Australia, el único torneo de Grand Slam que falta en su palmarés.

En su primer partido oficial desde su separación a mediados de diciembre de su entrenador histórico Juan Carlos Ferrero, el español de 22 años se impuso por 6-3, 7-6 (7/2) y 6-2 al australiano Adam Walton (81º).

Ahora bajo las órdenes en solitario de Samuel López, quien se incorporó a su equipo a finales de 2024, Alcaraz arrancó bien el encuentro, quebrando a su rival con 4-3 en el primer set antes de cerrarlo con su servicio.

Pero Walton respondió al inicio de la segunda manga, adelantándose 3-1 antes de que el N.1 del circuito ATP igualara para llevar al australiano al 'tie-break', que el español ganó con facilidad por 7/2.

En el tercer set, Alcaraz logró un quiebre en blanco con 3-2 para encaminarse hacia la victoria, sellada tras algo más de dos horas de juego.

El próximo rival del número 1 será el alemán Yannick Hanfmann (102º), quien este domingo superó en cuatro sets al estadounidense Zachary Svajda (143º), procedente de la fase de clasificación.

El duelo Alcaraz-Walton fue el último partido de la primera jornada en la pista central, antes de los estrenos previstos el lunes del diez veces campeón del Abierto de Australia Novak Djokovic (4º), del triple finalista en Melbourne Daniil Medvedev (12º) y del ganador de la edición de 2014 Stan Wawrinka (139º), invitado por los organizadores al inicio de su última temporada profesional.