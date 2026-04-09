Alcaraz cede un set ante Etcheverry pero avanza a cuartos en Montecarlo

Pese a ceder un set como previamente había hecho su gran rival Jannik Sinner, el N.1 del mundo Carlos Alcaraz terminó imponiéndose al argentino Tomás Martín Etcheverry este jueves para meterse en cuartos del Masters 1000 de Montecarlo.

Vigente campeón del primer gran torneo sobre tierra batida de la temporada, el tenista español despachó a su rival con 6-1, 4-6, 6-3.

Alcaraz comenzó a la perfección infligiendo un juego en blanco, en el que hizo perder el servicio al argentino (30º del mundo), antes de sellar el primer set en 26 minutos.

Pero lo que parecía iba a ser un camino de rosas para el murciano se complicó en el segundo set, cuando Etcheverry rompió el servicio de su rival en dos ocasiones para ponerse 4-1.

Alcaraz no se rindió y respondió con otro break, pero no fue suficiente para evitar que el argentino igualase a un set.

El astro español con siete Grandes en su palmarés recuperó la consistencia en el tercero, aunque tuvo que salvar una bola de break con 4-2.

Finalmente cerró el duelo en su tercera bola de partido después de 2 horas y 23 minutos de batalla.

Alcaraz se enfrentará en cuartos al kazajo Alexander Bublik (11º), que derrotó al checo Jirí Lehecka (13º).