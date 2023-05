Alcaraz con paso firme en Madrid

El español Carlos Alcaraz continúa con paso firme en el Masters 1000 de Madrid, donde ya está en cuartos de final tras arrollar este martes al alemán Alexander Zverev 6-1, 6-2 en una reedición de la final del pasado año.

"He jugado a un gran nivel, no le he dejado dominar, he ido al ataque todo el rato, y sobre todo, he restado muy bien", afirmó el número dos del mundo tras 1 hora y 22 minutos de partido.

"Hoy he estado muy fino, no le he dejado prácticamente tiempo para nada", añadió Alcaraz, reciente ganador en el torneo de Barcelona.

El último ganador del Open de Estados Unidos rompió el servicio del alemán para ponerse 2-0 por delante y confirmar con su saque el 3-0.

La ventaja fue insuperable para Zverev, que vio cómo en el sexto juego el español le remontó un 40-0 abajo para acabar rompiendo su servicio y cerrar la manga con su saque.

Zverev lo intentó de todas las maneras, pero no encontró la forma de hacer daño a un Alcaraz sólido y más confiado tras las dudas de su debut frente al finlandés Emil Ruusuvuori el pasado viernes.

En el segundo set, Zverev mejoró, pero sólo pudo aguantar hasta el quinto juego en que Alcaraz volvió a romperle el servicio con su segunda bola de break para ponerse por delante 3-2 y ganar los tres juegos siguientes.

- Esperando a Kachanov -

Alcaraz se medirá por un plaza en semifinales al ruso Karen Kachanov, que venció este martes a su compatriota y reciente ganador en Montecarlo Andrey Rublev 7-6 (10/8), 6-4.

El ruso Aslan Karatsev dio la sorpresa del día al eliminar al número tres del mundo Daniil Medvedev 7-6 (7/1) y 6-4 y se medirá en cuartos al chino Zhizhen Zhang, que se impuso al estadounidense Taylor Fritz 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (10/8).

Karatsev, procedente de la ronda clasificatoria, superó en 1 hora y 36 minutos a un Medvedev que volvió a demostrar que el polvo de ladrillo no es su superficie favorita.

El número tres del mundo, que se quejó de tener que jugar en la segunda pista de la Caja Mágica, rompió pronto el servicio de su rival, pero Karatsev respondió inmediatamente para ponerse 2-2.

A partir de ahí mantuvieron su saque para mandar el partido al tie-break, donde Karatsev se impuso con autoridad.

En el segundo set, Karatsev, número 121 del mundo, rompió el saque de Medvedev para ponerse 3-2 consiguiendo una ventaja suficiente para acabar llevándose la manga y el partido.

El alemán Daniel Altmaier ganó al español Jaume Munar 6-3 y 6-0 y se medirá en cuartos al croata Borna Coric vencedor del español Alejandro Davidovich 6-7 (5/7), 6-3, 7-6 (7/5).

- Sabalenka, a semifinales -

En el cuadro femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka sobrevivió a la egipcia Mayar Sherif 2-6, 6-2, 6-1 para convertirse en la primera semifinalista del torneo madrileño.

"Fue un partido loco. Estoy muy feliz de haber podido darle la vuelta y ganarlo. Fue muy duro", admitió la número dos del mundo tras el encuentro.

Sabalenka, vencedora la víspera de la joven rusa Mirra Andreeva, tardó en asentarse en la pista.

Sherif rompió el servicio inicial de la bielorrusa y un nuevo break permitió a la egipcia ponerse 4-1 y amarrar el set.

Sabalenka reaccionó en la segunda manga donde aprovechó los cuatro puntos de break que tuvo para dispararse y llevarse el set.

La egipcia empezó a pagar el despliegue hecho en los dos primeros sets ante una Sabalenka, que convirtió diez juegos hasta ponerse 5-0 en la tercera manga.

Sherif, otra de las revelaciones del torneo, sólo pudo apuntarse otro juego antes de caer.

Sabalenka se medirá en semifinales a la ganadora del duelo entre la griega Maria Sakkari y la rumana Irina-Camelia Begu.