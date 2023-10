Alcaraz confirma participación en Abierto de Rio de 2024

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, confirmó este martes su presencia en el Abierto ATP 500 de Rio de Janeiro de 2024, la principal competición de tenis de Sudamérica.

"Quería anunciarles que en 2024 voy a volver a jugar en el Rio Open. Es un torneo que me encanta por todo lo que he conseguido, me encanta jugar delante del público brasileño", dijo el ibérico, de 20 años, en un video divulgado por la organización del torneo.

Alcaraz es el primer tenista confirmado para la décima edición del Abierto de Rio, en cuya tierra batida se han coronado figuras como los españoles Rafael Nadal y David Ferrer, el uruguayo Pablo Cuevas, el austriaco Dominic Thiem o el argentino Diego Schwartzman.

El prodigio ibérico participará por cuarta vez en el certamen carioca, donde en 2022 a los 18 años se convirtió en el atleta más joven en conquistar un título ATP 500.

En la edición pasada, afectado por problemas físicos, cayó en la final ante el británico Cameron Norrie.

El Abierto de Rio, uno de los primeros torneos de la temporada de tenis, se disputará en el Jockey Club Brasileño entre el 17 y 25 de febrero del próximo año.