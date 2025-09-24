Alcaraz cree que Sinner será más fuerte tras su derrota en la final del US Open

El N.1 mundial Carlos Alcaraz aseguró este miércoles que el italiano Jannik Sinner, al que venció en la final del US Open, será ahora más fuerte, como le ocurrió a él tras varias derrotas.

"Sé que va a cambiar algo desde el último partido. Es lo mismo que hice yo cuando perdí contra él un par de veces. Tengo que estar preparado para ese cambio", declaró Alcaraz en Tokio.

Tras el US Open, el español reaparece en el circuito esta semana en la capital de Japón mientras Sinner lo hará en Pekín, antes de reencontrarse en el Masters 1.000 de Shanghái del 1 al 12 de octubre.

Ambos jugadores se han enfrentado en 15 ocasiones, con diez victorias para el español, siete de ellas en sus últimos ocho duelos.

Esta temporada han jugado las tres últimas finales de Grand Slam, con victorias para Alcaraz en Roland Garros y el US Open y de Sinner en Wimbledon. Entre los dos se han repartido los últimos ocho títulos de Grand Slam.

Preguntado sobre su rivalidad con Sinner, el español de 22 años admitió que "va a más y diría que eso es genial para el tenis".

Alcaraz admitió que 2025 está siendo "la mejor temporada" de su carrera. "Me he dado cuenta yo mismo de que he crecido mucho como jugador en la pista".

Sinner, por su parte, admitió "haber reflexionado mucho" sobre cómo jugar contra Alcaraz y que por ello ha cambiado "muchas pequeñas cosas" en su juego, por ejemplo, "el número de errores no forzados que por ahora es un poco más elevado" que el de su rival.

Ya tras caer en Nueva York, Sinner, de 24 años, admitió que su juego era "muy previsible" y que contra Alcaraz "debes salir de tu zona de confort".