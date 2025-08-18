Alcaraz está listo para divertirse en los dobles del US Open con Raducanu

Tras ganar este lunes su primer Masters 1000 de Cincinnati, el español Carlos Alcaraz confirmó su presencia el martes en el renovado torneo de dobles mixtos del Abierto de Estados Unidos, donde formará pareja con la británica Emma Raducanu.

Alcaraz saltará a la pista en Nueva York menos de 24 horas después de coronarse campeón en Cincinnati, en una final que duró apenas 23 minutos por el abandono del italiano Jannik Sinner.

"Jugar mañana no es lo mejor, pero me encanta este torneo", dijo el español en la conferencia de prensa. "Será algo nuevo para mí, lo que me encanta, y me voy a divertir mucho jugando con Emma".

La dupla del español y la británica, ambos de 22 años y antiguos campeones del US Open, es una de las que más expectación ha levantado. Su debut en la primera ronda del martes será frente al inglés Jack Draper y la estadounidense Jessica Pegula a partir de las 14H00 locales (18H00 GMT) .

"Va a ser difícil contra Draper y Pegula pero trataré de disfrutarlo tanto como pueda", auguró Alcaraz. "También podré probar la pista, las pelotas. Será una buena preparación para mí, intentaré dar mi mejor versión mañana después de viajar a Nueva York y acostarme tarde".

Número dos mundial, el español aspira a ganar su segundo título del Abierto de Estados Unidos en el torneo individual que arranca el domingo.

De su lado Sinner, que defiende el título en Nueva York, también está presente en el programa de dobles mixtos formando dúo con la checa Katerina Siniakova pero su participación puede estar en peligro debido al malestar físico que lo obligó a retirarse en la final del lunes.

La renovada competencia de dobles mixtos, que ofrece un premio de un millón de dólares para la pareja ganadora, se disputará entre el martes y el miércoles con la presencia de otras grandes figuras como Novak Djokovic y Naomi Osaka.