Alcaraz gana en Róterdam su primer título en pista cubierta

Carlos Alcaraz, número tres mundial, estrenó su palmarés en pista cubierta en su primera final, este domingo al conquistar el Torneo de Róterdam batiendo en la final al australiano Alex de Miñaur (8º); 6-4, 3-6 y 6-2.

Róterdam es el primer título en 2025 para el español de 21 años, 17 trofeos ya en su palmarés, eliminado en cuartos del Abierto de Australia hace tres semanas por Novak Djokovic.

"Cada día de esta semana me he sentido mejor, no había llegado al 100%... Gracias a mi equipo por ayudarme. No lo suelo decir muy a menudo, pero les quiero", dedicó Alcaraz a los suyos, que aplaudían desde el palco.

De Miñaur volvió a caer en el partido definitivo en la ciudad neerlandesa, tras la derrota que sufrió ante el número 1 mundial Jannik Sinner hace un año.

"Siempre disfruto de los partidos contigo, auténticas batallas, fuiste demasiado bueno de nuevo", dijo De Miñaur a Alcaraz en la entrega de trofeos. "Ojalá algún día pueda tener el trofeo de ganador, llevo dos años seguidos con el de perdedor", añadió.

El español arrancó muy bien ganando con autoridad el primer set pero se enredó y cedió en el segundo, lo que le hizo empezar el definitivo contrariado y acelerado en su juego.

Pero Alcaraz encontró la pausa y recondujo su tenis, superior al de De Miñaur, para lograr la rotura definitiva que le situó 4-2 y quedarse a las puertas del título.

Confirmó su saque y firmó un nuevo y definitivo 'break' ante un De Miñaur con demasiadas prisas para firmar el triunfo en una hora y 53 minutos.