Alcaraz pasa a octavos del US Open con un susto físico

El español Carlos Alcaraz derrotó el viernes al italiano Luciano Darderi y avanzó a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, en un partido en el que encendió las alarmas al ser atendido en una rodilla.

El número dos mundial barrió a Darderi (34) por 6-2, 6-4 y 6-0 sobre la pista central de Nueva York, donde se vivieron momentos de incertidumbre durante el segundo set.

Con el segundo parcial igualado, el español pidió atención médica al sentir un problema en la rodilla derecha.

En el tiempo muerto recibió un masaje en la pierna y regresó a la pista en aparente buen estado para embolsarse el segundo set.

En el tercer parcial no concedió una sola oportunidad a Darderi y zanjó el triunfo en una hora y 43 minutos.

"Me siento bien", dijo Alcaraz en la entrevista sobre la pista. "Sentí que algo no iba bien en la rodilla, pero después de cinco o seis puntos ya estaba bien".

"Llamé al fisio porque quedaba un set y tenía que estar listo, pero no estoy preocupado por esto", aseguró.

Alcaraz sigue sin perder un set en este US Open, donde tiene también la oportunidad de arrebatarle el número uno mundial a Jannik Sinner.

El español jugará en octavos frente al ganador del cruce del viernes entre los franceses Benjamin Bonzi y Arthur Rinderknech.