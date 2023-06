Alcaraz se clasifica en Queen's para sus primeros cuartos sobre césped

Después de una transición complicada de la tierra batida a la hierba en la primera ronda, Carlos Alcaraz (número 2 mundial) recuperó este jueves su contundencia habitual al vencer al checo Jiri Lehecka (36º) por 6-2 y 6-3, para alcanzar así sus primeros cuartos de final sobre césped en el torneo Queen's Club en Londres.

El tenista español de 20 años se enfrentará en la siguiente etapa al búlgaro Grigor Dimitrov (26º), que venció al argentino Francisco Cerúndolo (19º) por 6-3 y 7-5.

El martes, en la primera ronda, Alcaraz había tenido problemas para imponerse al francés Arthur Rinderknech (83º) por 4-6, 7-5 y 7-6 (7/3).

Pese al sufrimiento, Alcaraz estimó que esta victoria había sido "una muy buena actuación" ya que jugaba su primer partido sobre hierba de la temporada.

Pero el jueves su juego fue mucho más sólido y venció en 1 hora y 25 minutos.

"Estoy muy contento. He hecho un partido muy sólido. He jugado mi tenis y he disfrutado, estoy muy contento con mi primera clasificación a unos cuartos sobre hierba, voy a disfrutarlo. ¡Voy en busca de las semifinales!", declaró el número dos de la ATP.

Alcaraz, ganador del Abierto de Estados Unidos de 2022, solo había jugado hasta ahora dos torneos ATP sobre hierba: Wimbledon en 2021 (derrota en la segunda ronda) y 2022 (derrota en octavos de final).

La nueva estrella del tenis español ha alcanzado al menos las semifinales de siete de ocho torneos jugados este año. Solo falló antes en Roma, donde perdió en tercera ronda.

Por contra, quedó eliminado en esta segunda ronda el argentino Diego Schwartzman (107º), que perdió por un doble 6-2 ante el australiano Álex De Miñaur (18º).

-- Torneo ATP de Queen's

- Individuales - Segunda ronda:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Jirí Lehecka (CZE) 6-2, 6-3

Grigor Dimitrov (BUL) a Francisco Cerúndolo (ARG/N.8) 6-3, 7-5

Alex De Miñaur (AUS/N.7) a Diego Schwartzman (ARG) 6-2, 6-2

Adrian Mannarino (FRA) a Taylor Fritz (USA/N.3) 6-4, 7-6 (9/7)