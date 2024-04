Alcaraz sigue confiando en jugar con Nadal en los Juegos Olímpicos

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró este sábado que, a pesar de los problemas físicos de su compatriota Rafael Nadal, sigue confiando en poder hacer pareja con el mallorquín en el torneo de dobles masculinos de los Juegos Olímpicos de París (26 julio-11 agosto).

"¡Claro que sigo esperando jugar en dobles con él en los Juegos Olímpicos! Sería un sueño. Quedan cuatro meses y todo es posible", afirmó el número 3 mundial en la víspera del inicio del Masters 1000 de Montecarlo, donde se esperaba el regreso de Nadal, que el jueves renunció por seguir con problemas físicos.

La ausencia del rey de la tierra batida, que cumplirá 38 años el 3 de junio, apena a Alcaraz sobre todo como amante del tenis.

"No hemos jugado muchos torneos juntos. Su ausencia no cambia por lo tanto mucho para mí. Pero como fan del tenis, lamento que Rafa no juegue en Montecarlo", añadió Alcaraz, de 20 años y considerado el heredero natural de su ilustre compatriota.

Debido a las lesiones, Nadal jugó poco desde que en 2022 conquistó su 14º título en Roland Garros y el 22º Grand Slam de su carrera deportiva.

Después de casi un año de ausencia durante 2023 para recuperarse, Nadal hizo su reaparición en el circuito en enero en Brisbane (Australia), pero se volvió a hacer daño en cuartos de final y desde entonces no compite en partido oficial. Fue declarado baja sucesivamente para el Abierto de Australia, Doha, Indian Wells y ahora Montecarlo.

En marzo disputó un partido de exhibición para Netflix en Las Vegas, en el que perdió contra Alcaraz.

Nadal tiene ya dos oros olímpicos en su palmarés, el que logró en individuales en Pekín-2008 y el de dobles masculinos en Rio-2016, entonces haciendo pareja con Marc López.