Alcaraz, sin problemas en su tobillo, sigue adelante en Tokio

El N.1 mundial del tenis masculino, Carlos Alcaraz, se clasificó para los cuartos de final del torneo ATP 500 de Tokio al derrotar fácilmente este sábado al belga Zizou Bergs (N.45), sin dar muestras de problemas en el tobillo tras el susto de la ronda anterior.

El jueves, en su estreno en Tokio, el tenista se torció el tobillo al inicio de su partido contra el argentino Sebastián Báez y tuvo que ser atendido por los servicios médicos del torneo.

Dos días después, ninguna alerta para el murciano de 22 años, que superó claramente a Bergs por 6-4 y 6-3, aunque Alcaraz pareció empezar el partido con cierto temor, lo que le llevó a conceder el break con su primer servicio.

Disipadas las dudas en cuanto al estado de su tobillo izquierdo, Alcaraz metió dos marchas más a su juego y apenas encontró resistencia en su rival.

"Estaba un poco preocupado antes del partido, por lo que solo quería calentar y ver cómo me sentía", concedió Alcaraz tras el partido.

"No sentí nada en el tobillo, así que decidí después del calentamiento salir y jugar. En algunos movimientos tengo miedo de volverme loco (pensando en la lesión), así que intento tomármelo con calma", añadió.

Sobre el hecho de perder tres veces su servicio, el español insistió en su preocupación por la lesión: "Creo que ha sido porque seguía pensando en el tobillo y olvidaba hacer un movimiento suave, un saque suave".

En cuartos, Alcaraz se medirá al estadounidense Brandon Nakashima (N.33), que también se impuso en dos sets (7-5 y 6-3) al húngaro Marton Fucsovics (N.58).

- Resultados de los octavos de final del torneo ATP 500 de Tokio:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) derrotó a Zizou Bergs (BEL) 6-4, 6-3

Brandon Nakashima (USA) a Márton Fucsovics (HUN) 7-5, 6-3

Jenson Brooksby (USA) a Luciano Darderi (ITA) 7-6 (9/7), 6-1

Holger Rune (DEN/N.3) a Ethan Quinn (USA) 6-4, 6-2