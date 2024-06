Alcaraz ve "casi imposible" alcanzar los récords de Djokovic o Nadal

El español Carlos Alcaraz se mostró exultante tras conquistar su primer Roland Garros y su tercer título del Grand Slam con apenas 21 años, pero consideró "casi imposible" poder alcanzar las plusmarcas de Novak Djokovic o Rafa Nadal en el tenis.

¿Aspira Alcaraz a llegar a 14 títulos en Roland Garros como Nadal? ¿O quizás a alcanzar el récord de 24 títulos del Grand Slam que ostenta actualmente Djokovic? Por el momento el joven murciano se muestra cauto ante la dificultad de ese desafío.

"Esos dos récords son algo fuera de la normal. Tienes que ser un extraterrestre para conseguirlos. Lo que hizo Rafa, ganar 14 veces aquí, es prácticamente imposible. Los 24 Grand Slam que ganó Novak es algo que ojalá yo pueda, pero es casi imposible. Las dos cosas son algo fuera de lo común", dijo Alcaraz en su conferencia de prensa posterior a la final.

En ella tuvo que batallar mucho para remontar un marcador adverso ante el alemán Alexander Zverev, antes de poder ganarle 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2.

"La lección que me llevo de este Roland Garros es que la fortaleza mental gana partidos. No hace falta jugar de manera brillante, no hace falta jugar a tu mejor versión. También se gana mucho de cabeza. Si estás flojo de cabeza, aunque juegues el mejor tenis de tu vida, es difícil que ganes un Grand Slam. Es la asignatura que he aprobado en este torneo porque la tenía pendiente", explicó.

"Luchar es lo que hacen los guerreros y yo me considero un guerrero", sentenció.

- El trofeo más especial -

Pese a que ya sabía lo que era ganar un Grand Slam por sus éxitos en Estados Unidos en 2022 y en Wimbledon en 2023, Alcaraz se enorgulleció sobre todo de haber podido vivir la experiencia de ganar un Roland Garros, un torneo del que se siente especialmente orgulloso.

"Convertirme en número 1 del mundo ganando el US Open [en 2022] fue un sueño de la infancia hecho realidad. La manera en la que gané Wimbledon, en cinco sets contra Novak Djokovic, fue increíble. Pero ganar Roland Garros sabiendo lo que he vivido, no sé, es quizás el trofeo del que me siento más orgulloso por todo lo que hecho para estar preparado", afirmó.

Se le vio especialmente emocionado cuando, con el trofeo, sonó el himno de España en la pista Philippe Chatrier.

"Siempre he dicho que estoy muy orgulloso de ser español, de representar a mi bandera, a mi país, a todos los españoles. Y más aquí en París, que es uno de los pocos torneos donde ponen el himno al ganar. Escuchar el himno y tener el trofeo me hace pensar en todos los españoles. Este trofeo es personal, pero también va para mi país", aseveró.

Su próximo desafío será Wimbledon, pero le resultaba también imposible no pensar que en mes y medio volverá a Roland Garros para jugar el torneo olímpico.

"Cuando vuelva aquí a los Juegos Olímpicos tendré flashbacks de lo vivido estos días. Puede ser muy bonito, mis primeros Juegos cuarenta días después de ganar mi primer Roland Garros. Tengo muchas ganas de pelear por una medalla para mi país, de poder jugar unos dobles con mi ídolo Rafa Nadal. Va a ser una sensación especial", sonrió.